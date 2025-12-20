Краевед Александр Федулович Кожевников, составивший фотолетопись старого Нижнего Тагила

Александр Федулович Кожевников был одним из старейших тагильских краеведов, членом Тагильского общества изучения местного края (ТОИМК), которое положило начало возрождению Нижнетагильского краеведческого музея. Одним из первых Александр Федулович начал описывать историю улиц родного города и домов обывателей, собирая по крупицам воспоминания старожилов, изучая доступные документы, старые газеты, журналы и рекламные листки.

Александр Федулович Кожевников (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://optim.tildacdn.com/tild6335-6531-4266-b462-323233663936/-/format/webp/6__9641_7678_23.jpg.webp)

Александр Федулович Кожевников родился 8 июня 1894 года в Нижнем Тагиле в семье работника Выйского медеплавильного завода Федула Викуловича и дочери кузнеца Маремьяны Никитичны. Жили Кожевниковы на улице Новый тракт, где большинство домов принадлежало рабочим Выйского завода. На заводе работали и все близкие родственники, в том числе старшие братья — Федосей и Николай. Окончив церковно-приходскую школу, Александр Кожевников поступил в двухклассное Выйское земское училище, а с 12 лет начал работать. Работал в типографиях Прасковьи Кузнецовой и Василия Лебедихина, затем на складах Нижнетагильского завода. В 1914 году, окончив бухгалтерские курсы, он поступил на службу в Государственное казначейство, а затем 10 лет, с 1924 по 1934 год, проработал бухгалтером в Народном банке и Госбанке. В годы Великой Отечественной войны служил в горвоенкомате. С 1946 по 1956 год Александр Федулович работал в геологоразведке, а затем главным бухгалтером на Руднике им. III Интернационала.

В 1924 году Кожевников увлёкся изучением истории родного города и судеб людей, живших в Нижнем Тагиле. Начинал, как и многие краеведы, со сбора сведений об отце и матери, близких и дальних родственниках, постепенно составляя генеалогическое древо своей семьи. Параллельно узнавал интересные факты о городе и записывал их в блокнот, а затем суммировал информацию и заносил её в отдельные тетради. Иногда исследования длились несколько месяцев и даже лет. Так, генеалогическое древо семьи Кожевниковых Александр Федулович закончил составлять только в 1968 году.

Генеалогическое древо семьи А. Ф. Кожевникова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://optim.tildacdn.com/tild6166-3862-4638-b837-633033616532/-/format/webp/2-3.png.webp)

Александр Федулович был знаком со многими людьми, некоторые из них охотно делились своими воспоминаниями. Кожевников записывал их, уточнял информацию в архивах и записывал в тетради или амбарные книги. Результатами своих поисков он делился на собраниях ТОИМК.

Параллельно со сбором краеведческой информации Кожевников увлёкся собирательством старых вещей — предметов домашнего обихода, посуды, газет, журналов, афиш и рекламных листков. По слухам, к этому его подтолкнули старшие братья, Николай и Федосей, игравшие в любительском театре Выйского завода, и как-то раз оставившие Александру несколько старых афиш с анонсами выступлений своего театра. Сыграло свою роль и увлечение филателией (в 1927 году Кожевников стал членом Всероссийского общества филателистов и организовал в Нижнем Тагиле первый клуб коллекционеров). Так или иначе, но собирательство артефактов стало неотъемлемой частью краеведческих изысканий Александра Федуловича. В конце 1960-х годов он передал музею более 500 экспонатов из своей коллекции.

Александр Федулович Кожевников (фото газ. «Тагильский рабочий», 1958 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://optim.tildacdn.com/tild3538-3333-4335-b965-333631393433/-/format/webp/6__9641_7678_23jpg_.png.webp)

В 1956 году Кожевников вышел на заслуженный отдых. Появилось много свободного времени, и он ещё активнее занялся изучением прошлого Нижнего Тагила. Именно он впервые составил историю улиц Уральской, Загородной, Нового тракта, Этапной, Выйской, Старобазарной и ряда других. Именно от него тагильчане впервые узнали о том, что в XIX веке на Гальянке и Ключах заработал первый водопровод, об истории Выйского рабочего театра, о судьбе парохода «Тагил».

В начале 1960-х годов Александр Федулович увлёкся этнографией. Почему в Тагиле и окрестностях говорят не «пошёл за водой», а «пошёл по воду»? Почему считается, что если гость не садится, значит, пришёл ругаться или принёс дурные вести? Чем отличаются «губянка» и «груздянка»? Результаты исследований он записал в тетрадь под названием «Слова в тагильском диалекте», которую передал в краеведческий музей в 1964 году. Другая тетрадь, над которой он работал со своей супругой Харитиной Филипповной, представляла собой сборник пословиц и поговорок, имевших хождение в Нижнем Тагиле в XIX–XX веках. На 12 листах обычной ученической тетради за 1 копейку уместилось 502 пословицы и поговорки, половина из которых уже давно вышли из употребления.

Александр Федулович активно сотрудничал с Нижнетагильским историко-краеведческим музеем, принимал участие в историко-этнографических экспедициях, проводимых музеем в разные годы, щедро делился собранной информацией, передавал в музей на хранение свои тетради и предметы из коллекции артефактов.

А. Ф. Кожевников (справа) у литературно-мемориального музея Мамина-Сибиряка в п. Висим

(фото Тимофея Дубинина, 1979 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://optim.tildacdn.com/tild3165-3738-4937-b066-306236306564/-/format/webp/18__26126_4jpg__.png.webp)

В начале 1960-х годов Кожевников задумал грандиозный проект: отснять на фото исчезающий Тагил — улицы нашего города, которые начали активно изменять свой внешний вид, дома заводских служащих, купцов и обывателей, которые в скором времени исчезнут под натиском новостроек. Каждое фото он хотел сопроводить пояснением или комментарием: когда был построен тот или иной дом, кому принадлежал до революции и что находилось в нём после. Кроме того, он намеревался снимать события, происходящие в Нижнем Тагиле, будь то строительство нового моста или наводнение, возведение жилых домов или прокладка новой дороги. Александр Федулович был уверен: всё это необходимо для города, для иллюстрации его истории.

Два Маральских моста: старый (справа) и новый (фото А. Ф. Кожевникова, 1970 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//17a-Tagil.-Dva-Maralskih-mosta-v-odnom-kadre-Novyj-1961-goda-postrojki-i-Staryj-1927-go.-28.06.1970.-Foto-Kozhevnikova-A.-F.-28.06.1970-g..jpg)

Он не просто снимал здание за зданием, а старался выбрать такой ракурс, который давал бы наиболее полное представление об объекте съёмки. Именно на его снимках мы можем видеть в одном кадре старый и новый Маральский мост, или два железнодорожных вокзала: демидовский и современный.

Полностью задумку реализовать не удалось: небольшая пенсия, частый дефицит фотоматериалов, да и годы давали о себе знать. Но то, что Александр Федулович успел запечатлеть на фото, в наши дни представляется бесценным краеведческим материалом.

В 1970-х годах некоторые его краеведческие исследования публиковались в газете «Тагильский рабочий», но в 1981 году старейший краевед Нижнего Тагила ушёл из жизни. Почти все его архивы хранятся в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». Работа с ними продолжается.

Александр Федулович Кожевников (фото неизв. автора из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media//c24222d1-7989-42f6-97e1-78abfb7a8a4a/uploads/2019/06/533-1-1-54-mini.jpg)

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— альманах «Тагильский краевед» (самиздат) №№ 1 – 17;

— А. Васенёв «Хранитель народной мудрости» (вирт. проект НТМЗ-ГУ)