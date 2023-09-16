История общества слепых в Нижнем Тагиле с момента создания и до наших дней

В прошлом году Нижнетагильское отделение Всесоюзного общества слепых отметило 75-летний юбилей. А в июне следующего, 2024 года учебно-производственному предприятию Всесоюзного общества слепых исполнилось бы 70 лет.

Жители Вагонки, Выи, Красного Камня наверняка помнят светофоры со звуковыми сигналами на некоторых перекрёстках и людей в чёрных очках с белыми тросточками иногда в сопровождении собак-поводырей. В 1960-х, 1970-х и 1980-х незрячих пешеходов можно было часто встретить на улицах, причём довольно далеко от места их проживания. Так, инвалидов по зрению — жителей «слепого квартала» на улице Орджоникидзе можно было увидеть в продуктовых магазинах № 4 и 6 на Орджоникидзе, в сберкассе возле почты на Театральном проезде, у киосков «Союзпечати» на улице Ильича, в аптеке и парикмахерской близ перекрёстка Орджоникидзе и Вагоностроителей и во многих других местах, включая стадион УВЗ и хоккейный корт.

В допетровские времена заботу о слепых брала на себя крестьянская община, в постпетровские — церковь, но единой государственной политики поддержки слепых и граждан с ограничением по зрению до 1914 года в России не существовало. Общества слепых начали появляться через полтора года после начала Первой мировой войны, когда с фронтов и из госпиталей стали возвращаться солдаты, потерявшие на полях сражений зрение полностью или частично. Первоначально общества представляли собой небольшие клубы, объединявшие инвалидов войны по зрению, граждан, слепых от рождения или потерявших полностью или частично зрение на государственной службе или в результате несчастного случая на предприятии. Члены общества изучали шрифты Гаюи, Барьбе и Брайля, обучали владению ими слепых, создавали спортивные секции и устраивали соревнования по шашкам, шахматам, силовой гимнастике. Первый шахматный турнир с участием незрячих и слабовидящих прошёл в 1916 году в Москве, а одним из спонсоров турнира выступил энтузиаст и популяризатор шахмат Елим Павлович Демидов. До 1922 года общества слепых существовали в Москве и Петрограде исключительно на деньги благотворителей, государство не оказывало им никакой поддержки.

В 1922-м в Советской России был организован Всероссийский союз кооперации инвалидов, в который входили несколько секций, объединивших инвалидов по зрению. И через год в Москве состоялся учредительный съезд Всероссийского общества слепых. Инициатива сразу же нашла поддержку в правительстве, обществу слепых были выделены помещения под учебные классы и финансы на издание собственного журнала «Жизнь слепых» (ныне — «Наша жизнь»), первый номер которого вышел в апреле 1924 года. Кроме того, правительство приняло несколько постановлений, в которых затрагивались вопросы профессионально-технического обучения и трудоустройства слепых граждан, их медицинского обслуживания, обеспечения информацией, получения ими образования.

В Нижнем Тагиле городское общество слепых было создано в 1947 году, после выхода в свет постановления правительства СССР о поддержке инвалидов войны по зрению. Поначалу это была чисто общественная организация. Активисты собирали незрячих и слабовидящих людей, обучали их чтению и письму с помощью шрифта Брайля, вместе отмечали дни рождения членов общества, создавали секции по интересам: шахматы, рукоделие, домашнее хозяйство. Одновременно актив общества слепых решал проблемы с жильём инвалидов по зрению, их социальной устроенности и адаптации в социуме. Неоднократно поднимались и вопросы трудоустройства слепых тагильчан. Городские власти шли навстречу этим инициативам.

В июне 1954 года в Нижнем Тагиле при участии горисполкома города Красноармейска Московской области открылся филиал учебно-производственных мастерских Всероссийского общества слепых (ВОС). Тогда на улице Старобазарной был пущен в строй первый цех нижнетагильского учебно-производственного предприятия общества слепых, где выпускали бумажные кульки, картонную тару, тарный уголок, тарную полоску, кровельную черепицу.



Клейка пакетов в мастерских ВОС (фото неизв. автора, 1957 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/242/387/fotografiya_syuzhetnaya_kleyka_paketovuchebno-proizvodstvennoe_predpriyatie__

wserossiyskogo_obschestva_slepyh_sterlitamak__bassr__1982_g-30-26631966.jpg)



Первым руководителем предприятия был Николай Афанасьевич Мелихов, он возглавлял филиал с 1954 по 1955 год. В 1955 году его сменил Константин Иванович Балуев, который за четыре года своего директорства смог заложить основы организации труда инвалидов по зрению, а также убедить горисполком в необходимости создания в Нижнем Тагиле собственного учебно-производственного предприятия для незрячих горожан. В 1957 году на улице Орджоникидзе в Дзержинском районе заработал цех предприятия Нижнетагильского общества слепых. Здесь начали собирать установочные электроприборы: выключатели, розетки, патроны для электроламп. В том же 1957 году был построен первый жилой 3-этажный дом серии 1-410, предназначенный для инвалидов по зрению. В доме был открыт клуб, где позднее начала работать библиотека для слепых и слабовидящих.



Дом № 4 на ул. Орджоникидзе, первый жилой дом Нижнетагильского отделения ВОС

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn0.maxrealt.ru/lg/000576/5767861.jpg)



Фонды библиотеки составляли книги, выполненные шрифтом Брайля, и магнитофонные катушки с учебными записями и аудиокнигами. К записи аудиокниг в те годы привлекались самые известные артисты театра и кино: Сергей Юрский, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Ростислав Плятт, Артём Карапетян, Андрей Миронов, Олег Табаков, Олег Ефремов, Александр Клюквин, Александр Филиппенко и многие другие.

«Особая ситуация возникает при исполнении литературных произведений для слабовидящих и слепых граждан. Такая работа — это поиски своеобразного синтеза, так как исполнитель-актёр — один, а в воображении слушателей возникают образы самых разных персонажей. Здесь особенно важно разнообразие интонаций, паузы, особые речевые приёмы», — писал в своих воспоминаниях Иннокентий Смоктуновский.

С этим клубом была связана история «первой советской ясновидящей» Розы Кулешовой, которая руководила здесь драмкружком. В семье Розы Алексеевны были родственники, слепые от рождения, и она к 15 годам в совершенстве знала шрифт Брайля. Девушка любила театр и искренне желала приобщить к театральному искусству слабовидящих. Через некоторое время Роза обнаружила у себя способность «видеть наощупь». Развлекая подруг, она просила завязать ей глаза и, касаясь кончиками пальцев открытой кем-нибудь наугад книжной страницы, практически безошибочно воспроизводила текст и определяла цвета. В 1962-м её пригласили в Нижнетагильский цирк, где она несколько раз демонстрировала свои способности перед зрителями.

Врачи-невропатологи 1-й городской больницы обследовали девушку и отправили её в Свердловск для более углублённой проверки. Вскоре Розой Алексеевной заинтересовались в Москве и её перевезли в лабораторию зрения Института биофизики Академии наук СССР. О «феномене Розы Кулешовой» писали не только «Тагильский рабочий» и областные газеты, публикацию о ней и её способностях разместил на своих страницах журнал «Наука и жизнь», а на Центральном ТВ была снята передача с её участием.



Роза Кулешова в Институте биофизики АН СССР (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-912ec352-33c1-483a-87f3-6faecd9a9415)



История «первого советского экстрасенса» закончилась тем, что после того, как Роза отказалась ехать в США для дальнейших обследований, ряд американских учёных подняли шумиху в прессе, обвинив «русскую шарлатанку» в обмане, после чего исследования «феномена Кулешовой» были свёрнуты и в Советском Союзе. Роза Алексеевна вернулась на Урал, устроилась на работу в одну из школ для слепых детей и до конца жизни обучала их чтению и письму по своей собственной методике.

Тем временем учебно-производственное предприятие Нижнетагильского общества слепых разрасталось и обзаводилось инфраструктурой. Были построены ещё три жилые хрущёвки, в квартале появился фельдшерский кабинет, был открыт пункт проката, дорожки во дворах оборудовали метровыми ограждениями, чтобы в крайнем случае незрячий человек мог, держась за забор, дойти до нужного подъезда, пешеходные переходы через проезжую часть оснастили звуковым сопровождением.

В 60-х годах ХХ века Всесоюзное общество слепых отказалось от государственной дотации на капитальное строительство производственных площадей, объектов культурного назначения, детских, лечебно-оздоровительных, профессионально-подготовительных и реабилитационных учреждений, так как учебно-производственные предприятия общества (УПП ВОС) самостоятельно зарабатывали достаточно средств. Тем не менее государство продолжало дотировать общество до самого распада СССР. Дотации шли главным образом на строительство жилья для инвалидов по зрению и развитие инфраструктуры в местах их компактного проживания. Так, в Нижнем Тагиле для слепых был построен жилой дом на 110 квартир и детский сад для нуждающихся в коррекции зрения ребят.

Учебно-производственное предприятие ВОС постоянно расширяло ассортимент своих изделий. Так, в 1971 году здесь начали производить зажимы для штор (достаточно дефицитная мелочь по тем временам), а семь лет спустя на УПП ВОС освоили выпуск блока управления к стиральным машиным «Урал», которые выпускали на Высокогорском механическом заводе (ВМЗ). С 1979 года кооперация с ВМЗ только расширялась: в 1980-м был открыт участок по сборке насоса к стиральной машине «Урал», а затем и активатора к «Урал-4М». В 1970–1990-х годах Нижнетагильское УПП ВОС выпускало настольную игру «Знаешь ли ты?», настенные бра, бельевые прищепки, полкодержатели, электровилки и весь спектр патронов для электроламп, в том числе для люминесцентных светильников. В 1994 году был сдан в эксплуатацию литьевой участок по производству деталей из пластмасс, а для работников предприятия был открыт филиал областной специализированной библиотеки для слепых.

Однако предприятие, ориентированное на плановую экономику, не могло существовать в новых экономических реалиях. В 1999 году постановлением главы администрации Дзержинского района города Нижний Тагил № 119 Нижнетагильское учебно-производственное предприятие ВОС было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильское учебно-производственное предприятие «Элинта» Всероссийского общества слепых. Но работать в новых условиях предприятие не смогло. Все попытки поставить «Элинту» на рельсы рынка ни к чему не привели, и 5 сентября 2007 года ООО «НТ УПП «Элинта» было признано банкротом. В 2008-м документы по личному составу предприятия поступили на хранение в муниципальный архив.

Казалось, история учебно-производственного предприятия ВОС в Нижнем Тагиле окончена. Но три года спустя после закрытия «Элинты» на проблемы незрячих и слабовидящих тагильчан обратили внимание городские и областные власти. На производственных площадях УПП ВОС было создано предприятие трудовой реабилитации инвалидов «ТРИН», которое в настоящее время производит одноразовые бахилы и детали для пластиковых окон и входных групп. В год «ТРИН» выпускает до 300 тысяч пар бахил, что позволяет удовлетворять спрос на эти изделия в нашем городе.



Участок изготовления бахил на предприятии «ТРИН» (фото: Галина Соколова / фрагмент ориг. изображения)

(с разрешения автора)



В «слепом квартале» на улице Орджоникидзе, где проживает большинство из 530 тагильских инвалидов по зрению, в настоящее время имеется отдельный здравпункт, работает клуб, есть студия звукозаписи и филиал областной библиотеки для слепых. Районные и городские власти помогают слепым и слабовидящим с обустройством быта в рамках федеральной программы «Доступная среда».



Фото: Галина Соколова / фрагмент ориг. изображения

(с разрешения автора)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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При подготовке использовалась литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000, а также архивы «Областной газеты» за август 2018 года и информация с портала tagil-press.ru.