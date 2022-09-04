Город и его люди. Король бенди Николай Дураков

Нижний Тагил дал путёвку в большой спорт не одному десятку прославленных атлетов. Кто из тагильчан не знает легкоатлетку Олесю Форшеву или непобедимую на боксёрском ринге Наталью Рагозину? Футболистов Олега Шатова или Максима Канунникова? Хоккеистов братьев Александра и Игоря Радуловых или Сергея Шепелева? И конечно же, легенду «русского хоккея» Николая Дуракова, которого соперники называли «король бенди»?



Николай Александрович Дураков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc851536%2Fv851536015%2F152d66%2FIHPCEid9dQ0.jpg)



Николай Александрович Дураков родился 5 декабря 1934 года на Украине в Донецкой области, в посёлке Красногоровка. Вскоре после начала Великой Отечественной войны семья эвакуировалась на Урал, в Нижний Тагил. Играть в «русский хоккей» Коля начал лет с десяти. Ходил погонять на коньках на городской пруд, потом занимался в уличном клубе. Зимой 1947 года в школу, где учился будущий чемпион, пришёл Александр Петренёв, игрок команды «Металлург», который на общественных началах тренировал детскую команду. Он предложил мальчишкам записаться в хоккейную секцию, которую организовала команда «Металлург». Коля Дураков записался одним из первых: он давно мечтал играть в хоккей «на взрослом уровне». Но первые пару лет у будущего короля мало что получалось на площадке. «Потенциал есть, — говорил тренер, в очередной раз усаживая Николая на скамейку запасных. — А игры нет. Может, тебе лучше в коньки пойти?» Тренер ставил Дуракова в защиту, а Николай мечтал играть в нападении. Возражать тренеру, да ещё участнику войны и орденоносцу, юноша не решался.

Положение изменилось, когда на замену заболевшему Петренёву мальчишек пришли тренировать братья Коротковы — Павел, Александр и Сергей. Дядя Паша, Павел Иванович Коротков, и попробовал поставить Николая на позицию правого бортового — полузащитника, играющего на правом фланге. И Дураков заиграл. Один сезон в молодёжной команде «Строитель» (фарм-клубе «Металлурга»), и Николая Дуракова, которому только-только исполнилось 17 лет, приглашают в «Металлург». Вот он уже плечом к плечу со своим бывшим тренером Александром Петренёвым громит прославленные команды из Первоуральска, Свердловска, Перми.

В 1951 году нижнетагильский «Металлург» не пустил в призёры соревнований на Кубок ВЦСПС команду ОДО Уральского военного округа, которая находилась под патронажем командующего округом Георгия Константиновича Жукова. Маршал Победы был преданным фанатом хоккея с мячом и сразу же заинтересовался тагильчанами. В 1952 году, приехав на «Уралвагонзавод» по депутатским делам, Жуков попал на матч первенства города между «Металлургом» и командой «Дзержинец». Он сразу обратил внимание на молодого полузащитника Дуракова — небольшого роста, коренастый, цепкий юноша обладал завидной скоростью, закладывал головокружительные финты, обводил по три-четыре, а то и пять игроков соперника и забивал!



Николай Дураков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fsun9-56.userapi.com%2Fc850332%2Fv850332676%2F1d5e95%2Fxt0JxcDTufQ.jpg)



В перерыве между таймами маршал подозвал к себе адъютанта и сказал: «Делай, что хочешь, но забери этого паренька в нашу команду». Адъютант не придумал ничего лучше, чем зайти после матча в раздевалку и в открытую предложить Дуракову место в команде ОДО (Окружного дома офицеров). Но Николай отказался.

Весной 1953 года, после товарищеского матча с армейцами Свердловска, тренер «офицеров» Иван Иванович Балдин предложил сразу двум игрокам «Металлурга» — Николаю Дуракову и Николаю Назарову — перейти в команду мастеров. Но тагильчане ответили отказом. Только через несколько месяцев, когда Николая призвали в армию, он оказался в команде Свердловского ОДО, с которой и связал в дальнейшем свою спортивную жизнь.

Николай Дураков (слева) (фото неизв. автора, 1954 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc851536%2Fv851536015%2F152d78%2Fp_Wry9ryxUc.jpg) Николай Дураков (крайний слева, сидит) на встрече с командующим войсками УрВО (фото неизв. автора, 1962 г. / фрагмент ориг. изображения) https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc851428%2Fv851428015%2F155ae5%2FE3fohKvsjFk.jpg)

Впрочем, поговаривали, Дураков ещё не раз выходил на лёд родного стадиона «Строитель». Хотя принимал участие только в товарищеских матчах, результат которых не шёл в зачёт первенства.

А всего за свою карьеру Николай Дураков сыграл в официальных турнирах 459 игр и забил 588 голов. Ещё 490 мячей он забил в товарищеских встречах и матчах команд ветеранов. Этот рекорд до сих пор никем не побит.



Николай Дураков (в центре) в составе команды СКА (Свердловск)

(фото неизв. автора, 1968 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2Fc850332%2Fv850332676%2F1d5ef8%2FhQTCTR2F4CQ.jpg)



В 1956 году его приглашают в сборную страны, и уже через год он становится чемпионом мира. Всего Николай Александрович семь раз становился чемпионом мира по хоккею с мячом, сыграв за сборную СССР 50 матчей и 48 раз поразив ворота соперников. В конце игровой карьеры, в 1975 году, он стал обладателем Кубка европейских чемпионов в составе команды СКА (Свердловск).

Интересно, что сам Дураков относится к своему игровому таланту критически.

«Я вообще считаю, что достаточно поздно раскрылся, — говорил мастер в интервью газете “Спорт-Экспресс”. — Только лет в 27 я освоил все премудрости: когда ускорить развитие атаки, когда мячик придержать, когда пробить. Хотя обижались на меня в команде иной раз, что пас не отдаю. Но тут ведь вот какое дело. В атаку я подключался из глубины поля, когда первая волна нашей атаки уже стихала, ребят разбирали соперники. Пас отдать в такой ситуации не так-то просто, да и не такой я мастер по этой части».



Николай Дураков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc851536%2Fv851536015%2F152d70%2FwtDt8k-iDGQ.jpg)



Зато главные соперники нашей сборной — шведы — называют Дуракова не иначе, как «королём бенди» (бенди — иностранное название хоккея с мячом — прим. авт.). Причём титул этот появился с лёгкой руки короля Швеции. В 1969 году, после победы сборной СССР на чемпионате мира в Швеции, на награждении в королевском замке не смог присутствовать король Швеции Густав VI, который через свою пресс-службу так объяснил своё отсутствие: «Я считаю, что двум королям в одном замке будет тесно».

Через два года чемпионат мира снова проходил в Швеции, и тогда король Густав VI встретился с прославленным русским мастером и пожал ему руку. А шведские журналисты, которые освещали чемпионат, решили присвоить Николаю Дуракову титул «Король бенди». Там же, в Швеции, с хоккеистом приключился ещё один курьёзный случай. Иностранный журналист на пресс-конференции спросил, что означает его фамилия. Дураков растерялся и просто покрутил пальцем у виска. На следующий день журналист дал в своей газете заголовок: «Дураков — это мозг команды».

Вообще, за всю карьеру прозвищ у Николая Дуракова накопилось с десяток. Но чаще всего его называли просто мастером. И это справедливо, ведь только настоящий мастер в день своего 40-летнего юбилея может выйти на игру с самым серьёзным соперником в турнире.



Перед матчем СКА (Свердловск) — «Зоркий» (Красногорск). Тренеры гостей вручают Николаю Дуракову подарок в день 40-летия (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc851428%2Fv851428015%2F155aef%2F6VAsi-bJP_U.jpg)



Ещё одну уникальную черту характера Николая Дуракова отмечают все, кто хорошо его знает, — верность. Верность друзьям, своей команде, своему клубу, своим болельщикам. Его несколько раз приглашали в московское «Динамо», кемеровский «Шахтёр» и даже ЦСКА, сулили высокую зарплату (в Кемерово обещали 1200 рублей оклада, что в 4 раза больше, чем в СКА), квартиры, машины, спецобслуживание. Но мастер оставался верен своему СКА.

20 лет Николай Александрович считался одним из сильнейших игроков страны и мира.

Но годы берут своё. Свой последний матч за команду ветеранов таксопарка «Волга» семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, девятикратный чемпион СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов, заслуженный мастер спорта, Почётный гражданин Свердловской области сыграл в 2003 году. После этого легенда «русского хоккея» больше не выходил на лёд. Летом всё свободное время он проводит в саду, зимой — на Белоярском водохранилище: о том, что Николай Дураков обожает зимнюю рыбалку, знают, наверное, все. Своим последним достижением «король бенди» считает пойманного леща весом более трёх килограммов.



Фото Александра Федорова, из архива «Спорт-Экспресс»

(https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc851536%2Fv851536015%2F152d9d%2F2PxKwi4ckYI.jpg)



А что же наш город? После ухода Николая Дуракова и ряда ведущих игроков из нижнетагильского «Металлурга» в команды высшей лиги хоккей с мячом в городе начал затухать. Тагильские команды уже не занимали призовых мест на первенстве области. Последним успехом тагильчан в «русском хоккее» была бронза команды ВЖР (Высокогорского железного рудника) в розыгрыше первенства 1961 года. После этого тагильчане более 30 лет не поднимались на пьедестал почёта. Сегодня о славных победах «Металлурга» напоминает только барельеф на стене правой арки главного входа на стадион «Юность» (бывший «Строитель»). Здесь же в 2014 году в честь тагильчан — мастеров хоккея с мячом была установлена мемориальная доска, на открытие которой приезжал и Николай Александрович.



Н. А. Дураков (слева) на открытии мемориальной доски в Нижнем Тагиле

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sportivnyj-tagil//6-Na-zakrytie-turnira-po-hokkeju-s-mjachom-na-kubok-Glavy-goroda-Nizhnij-Tagil.JPG)



В этом году «королю бенди» исполнится 88 лет.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный

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По материалам информационного ресурса tagil-press.ru, а также:

1. http://www.bandy96.ru/stars/1/2.

2. А. Курош. Единственный вариант // https://www.oblgazeta.ru/newspaper/archive/.

3. Е. Незванный. Николай Дураков: гений русского хоккея // https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bandyhistory/2490616.html.

4. https://www.ural.kp.ru/daily/24061/303991/.

5. Т. Шарыгина. Знак уважения Королю бенди // «Тагильский рабочий» от 27.12.2014.