В деле о взрыве газа в Нижнем Тагиле в доме на Сибирской, 81, появился новый подозреваемый

Хозяйка квартиры в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле по адресу Сибирская, 81, где в августе прошлого года произошёл взрыв газа, была допрошена в качестве подозреваемой в уголовном деле по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката женщины.

По его словам, новое уголовное дело было начато Следственным комитетом 23 июня. Обвинение женщине, которая из-за обрушения дома потеряла 12-летнюю дочь, ещё не выдвинуто.

«По мнению следствия, Елена С. нарушила инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.12.2017 №1614, в части якобы ограничения представителям специализированной организации доступа к внутриквартирному газовому оборудованию посторонними предметами», — сообщил «КП-Екатеринбург» адвокат Елены.

Тагильчанка не признаёт своей вины, утверждая, что кран в её квартире на газовом стояке был перекрыт.

«Более того, от АО “Газэкса” в адрес моей подзащитной не выписывались никакие предписания об устранении нарушений (проверка проводилась за 1,5 месяца до взрыва), к административной ответственности по ст. 9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования) моя подзащитная также не привлекалась», — пояснил адвокат.

Напомним, обрушение подъезда из-за взрыва газа на Сибирской, 81 произошло 1 августа 2024 года. В трагедии погибли 11 человек, в том числе 5 детей, пострадали 26 человек. 8 августа дом был признан аварийным и начался демонтаж пятиэтажки. Бывшие жильцы получили от государства компенсацию на приобретение нового жилья.

Сразу после обрушения было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обвинение предъявлено трём сотрудникам «Газэкс», которые почти год находятся под домашним арестом.