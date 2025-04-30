Сотрудникам компании «ГАЗЭКС», задержанным в Нижнем Тагиле после взрыва на Вагонке, ещё раз продлили домашний арест

По информации пресс-службы Ленинского районного суда Екатеринбурга, троим сотрудникам компании «ГАЗЭКС» продлили срок домашнего ареста. Теперь мастер Максим Гривский и слесари Александр Алимов и Александра Ерыкина останутся под домашним арестом до 1 августа 2025 года. Они были задержаны по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ) после обрушения дома № 81 на улице Сибирской.

Напомним, показания обвиняемых и свидетелей по этому делу были зачитаны и заслушаны в Ленинском районном суде Нижнего Тагила 7 августа прошлого года. В результате все трое были отправлены под домашний арест до 1 октября 2024 года, который впоследствии был продлён до 29 января 2025 года.

Напомним, взрыв бытового газа, случившийся 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле на улице Сибирской, 81, привёл к обрушению части дома и гибели 11 человек. По версии следствия, сотрудники газовой службы не смогли выявить серьёзные неисправности в работе газового оборудования. Сотрудники «ГАЗЭКС» настаивают на своей невиновности.

Постановления в законную силу не вступили.