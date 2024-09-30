В Нижнем Тагиле продлили домашний арест сотрудникам компании «ГАЗЭКС», задержанным после взрыва на Вагонке

По информации пресс-службы Ленинского районного суда Нижнего Тагила, до 29 января 2025 года под домашним арестом оставили мастера Максима Гривского и слесарей компании «ГАЗЭКС» Александра Алимова и Александру Ерыкину. Они были задержаны после обрушения дома на улице Сибирской, 81 по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним, 7 августа текущего года в суде были зачитаны и заслушаны показания свидетелей и обвиняемых по этому делу. В результате все трое были отправлены судом под домашний арест до 1 октября 2024 года.

Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле произошёл взрыв бытового газа, который привёл к обрушению части дома на улице Сибирской, 81. Взрыв стал причиной гибели 11 человек. Следствие полагает, что арестованные работники газовой службы не смогли выявить серьёзные неисправности в работе газового оборудования. Однако сотрудники «ГАЗЭКС» настаивают на своей невиновности.