В Нижнем Тагиле суд отправил под домашний арест троих сотрудников компании «ГАЗЭКС», обвиняемых по уголовному делу после взрыва газа в пятиэтажке на Вагонке

Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайства следствия о мере пресечения троим сотрудникам компании «ГАЗЭКС», которые обвиняются по ч. 3. ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура и СК просили отправить задержанных под стражу.

В суде были зачитаны и заслушаны показания свидетелей и обвиняемых. Но они не дают понимания, какая именно квартира стала эпицентром взрыва. Сотрудники «ГАЗЭКС» уверяют, что ревизия оборудования проводилась тщательно и серьёзных нарушений зафиксировано не было. Один из обвиняемых не исключил вариант, что взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения с газовой плитой жителями дома, в том числе детьми.

В итоге суд отправил всех обвиняемых под домашний арест до 1 октября.

В прокуратуре заявили, что после изучения постановлений суда дадут оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для их обжалования.

Руководство компании «ГАЗЭКС» на данный момент отказывается от комментариев и просит СМИ воздержаться от агрессивных высказываний в отношении работников, которые проводили плановую проверку газа на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле.

«На данный момент АО “ГАЗЭКС” воздерживается от преждевременных выводов о причинах обрушения дома в Нижнем Тагиле. Мы понимаем, что на объективное и всестороннее расследование всех причин и обстоятельств, приведших к этой страшной трагедии, требуется время и многочисленные экспертизы. Компания сотрудничает со следствием и также проводит своё внутреннее расследование для установления истины. Мы не озвучиваем персональные данные сотрудников, которым предъявлены обвинения, и призываем СМИ воздержаться от агрессивных выпадов в отношении лиц, которые исполняли свои трудовые обязанности и последний раз проводили работы в этом доме более месяца назад», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе АО «ГАЗЭКС».

Сегодня днём вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов заявил, что обследование четырёх оставшихся подъездов разрушенной пятиэтажки на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле закончат к вечеру среды, 7 августа. Он оценил вероятность сноса здания в 90%. Власти пообещали помочь всем жильцам с покупкой жилья.