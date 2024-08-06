В Нижнем Тагиле СК задержал мастера и двух слесарей компании «ГАЗЭКС» по уголовному делу после взрыва газа в жилом доме

5 августа в Нижнем Тагиле Следственный комитет задержал трёх сотрудников компании «ГАЗЭКС» по уголовному делу из-за взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81.

По предварительной информации, причиной взрыва могли стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«5 августа были задержаны мастер и два слесаря компании “ГАЗЭКС” по уголовному делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 238 УК РФ. “ГАЗЭКС” оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле», — рассказали в компании.

В настоящее время с участием задержанных проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения.

«В рамках расследования следственной группой в составе следователей и криминалистов регионального управления СКР и центрального аппарата ведомства проведены осмотры места происшествия, допрошено значительное количество свидетелей, признаны потерпевшими и допрошены в данном статусе пострадавшие и родственники погибших, назначен комплекс судебных экспертиз, изъята и изучается необходимая документация, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, что после взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 прокуратура и СК России возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После трагических событий пресс-служба компании «ГАЗЭКС» дала официальный комментарий и сообщила, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной.