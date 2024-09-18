В Нижнем Тагиле начался демонтаж дома № 81 на улице Сибирской. Информацию опубликовал у себя в социальных сетях глава города Владислав Пинаев.

«Приступили к демонтажу оставшейся части повреждённого дома. Накануне провели подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей микрорайона. Первым делом убираем с дома выступающие конструктивные элементы», — сообщает мэр Нижнего Тагила.

Напомним, 1 августа 2024 года два подъезда дома № 81 на улице Сибирской рухнули после взрыва газа. В трагедии погибли 10 человек, в том числе 5 детей. Пострадали 26 человек, в том числе 12 детей.