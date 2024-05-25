Михаил Шапошников — легендарный начальник отделения железной дороги в Нижнем Тагиле, его усилиями в городе был построен новый микрорайон и появился фирменный поезд «Малахит» 

Об этом человеке в Нижнем Тагиле сегодня вспоминают нечасто, а если вспоминают, то общими фразами, не вдаваясь в подробности его биографии. Последние поколения тагильчан уже и не знают, благодаря чьим усилиям в городе построили целый микрорайон, который ещё 30 лет назад многие называли «железнодорожным», благодаря чьей настойчивости и энергии у Нижнего Тагила появился свой фирменный поезд «Малахит», при ком для работников НОД-5 были построены поликлиника, библиотека, средняя школа, магазины, дошкольные учреждения, а также база отдыха на станции Садоводы. Сегодня наш рассказ о Михаиле Петровиче Шапошникове, легендарном начальнике Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги (НОД-5).

М. П. Шапошников (фото неизв. автора / из архива НОД-5 СвЖД / фрагмент ориг. изображения)

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Михаил Петрович Шапошников родился 22 ноября 1928 года в селе Раково Ростовской области в семье рабочего Петра Ивановича и домохозяйки Александры Виссарионовны.

Когда ему исполнилось 12 лет, заболела и умерла мама. Пришлось мальчишке заниматься хозяйством вместе с отцом. В 1941 году Петра Ивановича призвали в армию и Михаил остался на хозяйстве один, а воспитанием подростка занялась улица. Осенью 1941-го родное село попало в зону немецкой оккупации. Миша мог уйти вместе за частями РККА, но бросать хозяйство было жалко, и он остался. Беда, как известно, не приходит одна: едва Красная армия выбила фашистов из Ростова, Михаил получил похоронку на отца.

В феврале 1943 года, когда немцы окончательно оставили Ростовскую область, юноша отправился в город Красный Сулин, где уже заработала школа и открылся госпиталь для раненых моряков. Михаил стал помогать в госпитале: он ухаживал за комиссаром, семью которого фашисты расстреляли. Раненый относился к Мише как к сыну и взялся за его воспитание. Мужчина заставил мальчика дать письменную клятву, что он бросит курить, сквернословить и обязательно получит образование, как минимум окончит 10 классов.

Свою клятву Миша Шапошников сдержал, а после того, как комиссар умер от ран, решил стать моряком. По окончании средней школы он поступил в высшее мореходное училище в Ленинграде. Но стать моряком не получилось. Через месяц его вызвали в особый отдел училища и начали задавать вопросы: «Почему ты скрывал, что твой отец — враг народа? Почему не сообщил, что он сдался в плен?» Миша пытался объяснить, что ничего не знал об этом, показывал похоронку, но не помогло. Через сутки его исключили из комсомола и училища и выдворили из Ленинграда. Пришлось возвращаться в родное село и заново поднимать запущенное домашнее хозяйство, дополнительно работая в колхозе на заготовке кормов.

Прошло ещё полгода, и в его жизни произошёл новый поворот судьбы: Михаил встретил своего отца. Оказывается, тот и вправду находился в плену, а похоронку на него выслали по ошибке.

В 1947 году Михаил поехал в Ростов поступать в Институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог». Здесь Шапошникова снова приняли в комсомол, вскоре выбрали заместителем секретаря по идеологической работе, а чуть позже — секретарём факультета. Михаил женился, в 1952 году защитил диплом. В качестве будущего места работы Шапошников выбрал Нижний Тагил. Ещё в конце войны дядя Михаила, находясь на излечении в госпитале «Руш», писал в письмах к племяннику о заводах Нижнего Тагила, о красотах уральской природы, о тагильчанах. Михаил решил, что в этом городе будет интересно жить и работать. Свой трудовой путь на железной дороге Михаил Шапошников начал на станции Смычка в должности дежурного по путям. Затем стал дежурным по станции, позже — маневровым диспетчером, старшим диспетчером, был избран секретарём комсомольской организации станции.

В 1955-м его избрали 2-м секретарём Нижнетагильского горкома ВЛКСМ, и дальнейшие 15 лет Михаил Петрович находился на комсомольской и партийной работе. Шапошников просился в реальный сектор экономики, и тому были свои причины. Одна из них — оклад ответственного работника в то время. Будучи избранным 1-м секретарём Тагилстроевского райкома партии, Михаил Петрович получал 210 рублей, тогда как на должности старшего диспетчера — 230. Других привилегий у 1-го секретаря райкома не было. Даже служебный «ЗиМ», закреплённый за Тагилстроевским райкомом партии, был один на райком и райисполком, и зачастую ездить на совещания и встречи приходилось на трамвае или автобусе.

М. П. Шапошников (фото неизв. автора / из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/wp-content/uploads/2018/11/679-2-92.jpg)

В 1970 году Михаила Петровича выдвинули на хозяйственную работу и он был назначен заместителем начальника Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги, а в 1974 году — начальником отделения. В этот период между Свердловском и Смычкой были проложены вторые пути, завершён перевод подвижного состава на тепловозы и электровозы, электрифицирована алапаевская ветка дороги, а в Нижнем Тагиле появился свой фирменный поезд «Малахит». Эта идея пришла Михаилу Петровичу после того, как он отправился в отпуск в Ростовскую область и часть пути проехал на фирменном поезде «Тихий Дон». В 1974 году Шапошников вышел на Совет директоров города с предложением создать тагильский фирменный поезд: с парикмахерской и вагоном-рестораном, с фирменными посудой и постельным бельём, с вежливым и обученным персоналом. Идею директора тагильских заводов поддержали, и общими усилиями «Малахит» был создан. А Михаил Петрович добился в Министерстве путей сообщения СССР, чтобы этот поезд стал скорым (до этого пассажирские поезда из Нижнего Тагила добирались до Москвы на двое суток дольше, так как маршрут пролегал по северным участкам дороги). Через два года, в 1976-м, фирменных поезд «Малахит» отправился в первый рейс по маршруту Нижний Тагил — Москва.

М. П. Шапошников (фото неизв. автора / из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media//c24222d1-7989-42f6-97e1-78abfb7a8a4a/uploads/2018/11/568-1-167.jpg)

Вступив в должность начальника Нижнетагильского отделения железной дороги (НОД-5), Михаил Петрович вплотную занялся решением бытовых проблем работников отделения. Был построен и пущен в эксплуатацию детский комбинат № 148 и сдан 60-квартирный жилой дом, в «железнодорожном» микрорайоне открылись три магазина. Был заложен ещё один жилой дом, началось строительство базы отдыха и тепличного хозяйства.

Перенимать опыт строительства базы отдыха Шапошников отправился к своему другу Георгию Ивановичу Кужильному, с которым он работал в Тагилстроевском райкоме партии. Тогда Георгий Иванович только закончил строительство базы рыбака и охотника котельно-радиаторного завода в Черноисточинске. Расчёты и чертежи очень помогли при подготовке к строительству базы отдыха НОД-5 на станции Садоводы.

В 1978 году к 100-летию Свердловской железной дороги в Нижнем Тагиле появился мемориал «Воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Создавался он при непосредственном участии Михаила Петровича. Шапошников лично выбирал скульптора, которому можно было доверить такой важный заказ, и постоянно оказывал всяческую помощь.

Автор мемориала Анатолий Неверов вспоминал: «Впервые мне довелось работать с таким заказчиком, как Михаил Петрович. На протяжении четырёх лет, пока шла работа, он регулярно навещал меня в мастерской, которая размещалась в цехе промышленной вентиляции завода им. Куйбышева, оказывал помощь и поддержку, заботился, чтобы работа была выполнена в срок».

Мемориал «Воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»

(фото Ильи Колесова / с разрешения автора)

(https://sun9-35.userapi.com/impg/NhZY3lIzbxv5quraxO7jmjHWIveFl7EKHfoBQg/pk5VI6EkRkc.jpg)

В 1983 году ко дню рождения города по инициативе Шапошникова был сооружён ещё один тагильский памятник — паровозу Л-1635.

Паровоз Л-1635, или, как его называли в народе, «лебедянка», был создан в 1947 году группой конструкторов под руководством Л. С. Лебедянского. Этот магистральный грузовой паровоз отличался высокой скоростью (до 80 км/ч), большой мощностью (2200 л. с.) и был самым любимым послевоенным паровозом тагильских железнодорожников.

Но к 1983 году на Свердловской железной дороге не осталось ни одного Л-1635. Тогда Михаил Петрович начал искать паровоз по всему Союзу. И нашёл в Ташкенте. Около года ушло на то, чтобы доставить паровоз из Узбекистана в Нижний Тагил и привести его в порядок.

Сам Шапошников рассказывал об установке паровоза на пьедестал летом 1983 года:

«К постаменту у вокзала проложили железнодорожные пути. Паровоз мог взойти на пьедестал и своим ходом, но мы решили не рисковать и поступили проще. Многотонную махину затащили на пьедестал лебёдками».

Установка памятника паровозу Л-1635 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Podgotovka-k-montazhu-parovoza-na-pedestal-v-kachestve-pamjatnika.-avgust-1983-g.-Kollekcija-Nizhnetagilskogo-muzeja-zapovednika-kopija-768x490.jpg) Установка памятника паровозу Л-1635 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Dvizhenie-parovoza-k-mestu-pedestala.-5-avgusta-1983-g.-kopija-768x490.jpg)

Большое внимание начальник НОД-5 уделял и развитию инфраструктуры вверенного ему участка дороги. Была реконструирована столовая № 2 на Смычке, открылось небольшое уютное кафе на 30 мест, были проведены реконструкции и капремонты на всех станциях участка, оборудованы ограждениями, освещением и местами для ожидания остановочные пункты.

Всё больше и больше железнодорожников улучшали свои жилищные условия, получали новые квартиры. Был сдан в эксплуатацию второй 60-квартирный дом, а вскоре ещё один на 107 квартир. В «железнодорожном» микрорайоне были открыты аптека, библиотека, три специализированных магазина, в одном из которых уже с февраля в продажу поступали огурцы, помидоры и другие овощи из подсобного хозяйства НОД-5.

Когда в городе брались за благоустройство каких-либо территорий, Михаил Петрович всегда оказывал посильную помощь людьми, техникой и материалами. Шапошников первым поддержал проект строительства набережной городского пруда и спуска к ней от Театральной площади, предоставив строителям две бригады рабочих и три грузовика. Когда на одном из заседаний горисполкома его спросили, надолго ли он даёт рабочих и технику для набережной, Михаил Петрович ответил: «Пока не закончите». И слово своё сдержал. Ещё одним подарком городу стали ремонт и реставрация дома-музея писателя Алексея Петровича Бондина. Эти работы были выполнены за счёт отделения дороги и частично силами работников НОД-5.

В 1984-м Нижнетагильский историко-революционный музей (тогда он носил такое имя) отмечал своё 60-летие. Шапошников был приглашён на торжества, выступал на собрании, а после официальной части обратился к работникам музея за помощью в восстановлении Демидовской дачи, которая тогда находилась в ведении НОД-5. Но музейщики не смогли помочь: они вели работы к 40-й годовщине Победы.

М. П. Шапошников на 60-летии музея (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Nachalnik-Nizhnetagilskogo-otdelenija-Sverdlovskoj-zheleznoj-dorogi-Shaposhnikov-M.P.-



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Всего Михаил Петрович проработал на железной дороге почти 40 лет. За добросовестный труд, активное участие в жизни Нижнего Тагила, большой вклад в воспитание молодёжи Шапошников был награждён орденами Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и высшей отраслевой наградой — знаком «Почётный железнодорожник». В 1992 году ему было присвоено звание почётного гражданина города Нижний Тагил.

Михаил Петрович Шапошников ушёл из жизни в 2006 году. Через 14 лет на здании Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги была открыта посвящённая ему мемориальная доска.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

По материалам:

– А. Машковцева, газета «Гудок» от 20.11.2018.

– В. Маркевич. Правило трёх «О». ISBN 589516070-1.

– Ставцев Е. М. Михаил Петрович Шапошников. Как паровоз стал памятником (эл. версия: https://tagil-press.ru/publications/44408/44408).

– НТГИА (эл. версия: https://ntgia.ru/post/512).

– О. Полякова, газета «Тагильский рабочий», № 117 (25019) от 08.10.2020.