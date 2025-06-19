В Госавтоинспекции Нижнего Тагила подвели итоги мероприятия «Безопасная дорога»

15 июня завершилось четырёхдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на пресечение грубых административных правонарушений. Рейды проводились сотрудниками Госавтоинспекции совместно с комплексными силами полиции в Нижнем Тагиле и Горноуральском муниципальном округе.

За четыре дня было выявлено 476 нарушений правил дорожного движения. Десять человек совершили грубые административные правонарушения: двое управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, ещё четверо управляли транспортными средствами не имея прав.

В прошедшее воскресенье, 15 июня, около 4:30 у дома № 108 на улице Дружинина сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Nissan Qashqai, за рулём которого находился 30-летний мужчина, с явными признаками алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что состояние опьянения соответствует 0,814 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе (умеренное алкогольное опьянение). Кроме того, у мужчины отсутствовали водительские права.

В отношении водителя был составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления транспортным средством) и направлен мировому судье участка № 4 Ленинского района Нижнего Тагила. По решению суда нарушитель получил 10 суток административного ареста.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление автомобилем в алкогольном опьянении, а также за передачу управления другому человеку, находящемуся в нетрезвом виде, предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.