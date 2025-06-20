В саду «Черёмушки» под Нижним Тагилом из-за кипятильника сгорел дом

19 июня в 20:21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе «Черёмушки» на улице Сиреневой. На место происшествия выехали 5 единиц специальной техники по повышенному рангу 1 БИС. Из-за плотной застройки возникла угроза распространения огня на соседние дома.

«Пожар площадью 78 кв. м удалось потушить лишь спустя 40 минут. Огнём уничтожены надворные постройки, повреждена кровля бани, кровля и чердачное перекрытие садового дома», — сообщили в ОНДиПР г. Н. Тагил и ГГО.

По предварительным данным, во время происшествия на участке находилась владелица. Она решила нагреть воду в бане с помощью кипятильника и покинула помещение, не заметив возникшего пожара. Позже, увидев огонь, женщина вызвала пожарных. Пострадавших нет.

Предполагаемой причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора. В настоящее время проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.