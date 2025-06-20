В Свердловской области выявили первые в этом году случаи заражения церкариозом

С наступлением купального сезона в кожно-венерологическом диспансере Свердловской области зарегистрировали рост случаев церкариоза — паразитарного заболевания, вызываемого личинками гельминтов водоплавающих птиц. Особенно тяжело это заболевание переносят дети.

Например, одной свердловской семье пришлось прервать отдых в санатории из-за сильных проявлений заболевания у ребёнка. Родители 1,5-годовалой девочки заметили у неё обильную зудящую сыпь в виде красных пятен и узелков по всему телу после купания в мелком, прогретом и заросшем водными растениями заливе. Врач-дерматовенеролог, осмотрев ребёнка, диагностировал церкариоз и назначил соответствующее лечение. Со временем симптомы начали ослабевать, а вскоре полностью исчезли.

Главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева отметила, что церкариоз не опасен для жизни, но вызывает сильный дискомфорт и зачастую ошибочно принимается за аллергию. По её словам, за сезон в регионе регистрируют десятки тяжёлых случаев заболевания.

Церкариоз не передаётся от человека к человеку, и при появлении симптомов самостоятельно заниматься лечением не рекомендуется — необходимо обратиться к специалисту. Медики призывают жителей области соблюдать меры предосторожности и тщательно выбирать места для купания, чтобы избежать неприятных последствий, так как основная причина появления церкариоза — контакт с заражённой водой в водоёмах.

Паразит церкария внедряется в кожу человека и вызывает сильный зуд, жжение, покалывание, а в тяжёлых случаях — покраснение, появление узелков и волдырей. В редких случаях возможны повышение температуры и слабость. Важным аспектом профилактики является правильный выбор мест для купания: следует избегать мелких, тёплых, стоячих, заросших травой и заболоченных водоёмов, особенно в местах, где плавают утки и чайки. Также врачи рекомендуют для купания надевать плотно прилегающие купальники или плавки и после выхода из воды тщательно ополаскивать кожу чистой водой и менять мокрую одежду на сухую.