На звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила» выдвинули селекционера Кузьму Рудого и машиниста крана НТМК Валентину Шерсткову

На заседании организационного комитета по подготовке ко Дню города-2025 были рассмотрены кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил». В этом году претендентами на награду стали погибший в 1937 году Кузьма Осипович Рудый и 87-летняя Валентина Яковлевна Шерсткова. Инициаторами выдвижения выступили коллективы АНО «Фруктовый сад имени К.О. Рудого» и ЕВРАЗ НТМК.

Кузьма Рудый родился в 1874 году в Виленской губернии. В 24 года он приехал в Нижний Тагил и прожил в нём до конца своей жизни. Он был учителем и заведующим Выйским двухклассным училищем, а позже руководил организацией «Горзеленстрой». Под руководством и при непосредственном участии Кузьмы Рудого производилось озеленение городских улиц, а также были созданы скверы: Комсомольский, Пионерский, Рабочей молодёжи и первый городской питомник на Руднике имени III Интернационала.

Валентина Шерсткова родилась в 1938 году в Туле. С 1955 года трудилась на НТМЗ (ныне НТМК), где проработала 35 лет в колёсопрокатном цехе. Она принимала активное участие во внедрении современных технологий, освоении новых видов продукции. Валентина Яковлевна была удостоена звания полного кавалера ордена Трудовой Славы — почётного звания, которого в Советском Союзе были удостоены всего четыре женщины. Основанием для её выдвижения на звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил» послужили многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие металлургического производства, плодотворная общественная деятельность и активная гражданская позиция.

Кто будет включён в список Почётных граждан Нижнего Тагила, станет известно на очередном заседании городской думы.

Напомним, в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне девяти тагильским фронтовикам присвоили звание «Почётный гражданин города».