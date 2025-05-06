«Хорошо помню, как мы плясали на палубе, когда объявили о Победе». Ветеран Великой Отечественной войны Андрей Бряков получил из рук мэра Нижнего Тагила удостоверение почётного гражданина города 

Накануне, 5 мая, в преддверии 80-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн вручили диплом, удостоверение и золотой знак «Почётного гражданина города Нижний Тагил» участнику ВОВ Андрею Леонидовичу Брякову. Журналист АН побывал в гостях у ветерана.

Андрей Бряков родился 10 октября 1927 года в Омской области, на юго-западе Сибири. После окончания 7 класса поступил в Военно-техническое училище и во время войны был призван юнгой на Тихоокеанский флот, на эсминец «Рекордный». Позже служил на эскадренном миноносце «Внушительный».

В 1945 году Андрей Леонидович участвовал в освобождении города Отомари (сейчас носит название Корсаков), а также Кореи и острова Русский.

В 1951 году Бряков приехал в Нижний Тагил со своим отцом, который участвовал в операциях по взятию Берлина и Кёнигсберга. Андрей Леонидович устроился работать на «Уралвагонзавод» электриком. После учёбы его перевели старшим электромонтёром в ТЭЦ, где он проработал 30 лет. Ветеран имеет множество боевых наград и почётных грамот за трудовые успехи.

«Сколько раз я во время войны был на берегу, можно по пальцам перечесть. Тонул два раза, и как-то боцман мне сказал, что я буду долго жить, раз ни земля, ни море меня не взяло. Получается, как в воду глядел. Я хорошо помню, как мы плясали на палубе, когда объявили, что мы победили», — сказал АН «Между строк» ветеран.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, помимо Андрея Брякова знаки отличия, полагающиеся к званию, из рук мэра получили ещё восемь ветеранов, которые 24 апреля 2025 года стали Почётными гражданами Нижнего Тагила.

«Для нас это очень ответственная миссия — вручить нашим героям-фронтовикам знаки “Почетного гражданина Нижнего Тагила”. Все они — удивительные люди, которые прошли Великую Отечественную войну, победили, внесли огромный личный вклад в развитие города и до сих пор в строю. Это уникальные тагильчане, которые, пройдя через годы военного лихолетья, через лишения, трудности и преграды, смогли сохранить в себе и добрые души, и светлые помыслы, и крепкое здоровье. Мы с огромной благодарностью, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, поздравляем их с юбилеем Великой Победы», — сказал глава города Владислав Пинаев.