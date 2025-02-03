Общественники передали в администрацию Нижнего Тагила петицию о присвоении известному садоводу-селекционеру Кузьме Рудому звания Почётного гражданина города 

Сегодня, 3 февраля, инициативная группа передала в администрацию Нижнего Тагила петицию на имя мэра Владислава Пинаева о присвоении в 2025 году известному садоводу-селекционеру Кузьме Рудому звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил» за бесценный вклад в массовое озеленение города и многолетний труд в области селекции и акклиматизации плодово-ягодных культур. Как рассказал АН «Между строк» общественник Иван Подмазов, коллективное обращение подписали 600 человек.

«Сегодня утром была передана петиция и представление на присвоение Кузьме Осиповичу звания “Почётный гражданин города Нижний Тагил” в отдел по взаимодействию с некоммерческими организациями, который согласно постановлению занимается сбором инициатив. Перед Днём города городская дума рассматривает все представления на это почётное звание», — рассказал АН «Между строк» Иван.

Петиция о присвоении в 2025 году садоводу-селекционеру Кузьме Рудому звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил» была создана в ноябре 2024 года. Помимо Нижнего Тагила, подписи собирали и в Екатеринбурге, в садах Д. И. Казанцева и М. А. Нурова, а также в Свердловской селекционной станции садоводства.

Преподаватель естественных дисциплин земского училища Кузьма Осипович Рудый, который в свободное время увлекался селекцией садовых культур, заложил сад на бросовых землях в 1899 году. Вместе с селекционером из Екатеринбурга Дмитрием Казанцевым он вывел первый морозостойкий сорт яблонь на Урале — «Кордик». Кроме яблонь, Рудый выводил сорта морозостойких груш, слив, вишен, садовых ягод, многолетних цветов. Также он выращивал на своём участке тропические растения. В 1911 году Кузьма Рудый за выдающиеся заслуги в области селекции садовых растений был награждён золотой медалью Министерства земледелия Российской империи.

В ноябре 2023 года тагильчанину Ивану Подмазову пришла идея возродить заброшенный фруктовый сад Кузьмы Рудого, который находится напротив дома № 80 на улице Красноармейской. На территории активисты проводили субботники, освобождая площадку от мусора, бурелома и мелкой поросли. Экологическое мероприятие поддержала и администрация города, предоставив участникам необходимый инвентарь. Мэрия Нижнего Тагила планировала восстановительные работы в саду Кузьмы Рудого при бывшем мэре Сергее Носове в 2018 году. Территория должна была объединиться с парком «Народный» и войти в состав проекта парка «Народный-2». Но в настоящее время городские власти отказались от проекта, посчитав, что обустраивать пространство не только затратно, но и нецелесообразно. Благодаря труду активистов, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие первого этапа благоустройства фруктового сада Кузьмы Рудого. В память о селекционере активисты высадили голубую ель.

Но не обошлось и без неприятных событий. В декабре 2024 года территория сада дважды подверглась нападению вандалов. В результате этих атак сад лишился всех информационных табличек, а также 16 кормушек, которые волонтёры с детьми установили осенью.