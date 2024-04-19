В Нижнем Тагиле школьники и студенты провели субботник в заброшенном саду Кузьмы Рудого

Сегодня в Нижнем Тагиле сотрудники регионального оператора «Рифей» совместно с воспитанниками Городской станции юных натуралистов вышли на уборку заброшенного фруктового сада Кузьмы Рудого, который находится напротив дома № 80 на улице Красноармейской. Всего на субботник зарегистрировались 90 участников из 12 организаций: ученики школ и студенты педагогического колледжа и Уральского государственного педагогического университета (УРГПУ).

Сначала представители «Рифея» провели школьникам познавательную экологическую викторину. Педагоги станции юных натуралистов разделили участников на группы, отправив на разные локации для уборки, а общественник Иван Подмазов организовал для них экскурсию.

«Мы давно сотрудничаем со станцией юных натуралистов Нижнего Тагила, в том числе в проведении субботников. В этом году руководитель экостанции Любовь Казакова предложила помочь активистам в расчистке фруктового сада первого тагильского селекционера. Это историческое место, с которого начиналась история местного садоводства, конечно, его стоит привести в порядок. Мы с удовольствием присоединились к проекту восстановления живого памятника уральскому селекционеру», — рассказал генеральный директор компании «Рифей» Артём Ткаченко.

Идея восстановить заброшенный фруктовый сад возникла у общественника Ивана Подмазова ещё в сентябре 2023 года. В конце октября он вместе с друзьями провёл на территории уборку, освободив площадку от бурелома и мелкой поросли.

«В октябре прошлого года мы провели первый субботник, потом всю зиму готовились к массовой работе. Сейчас мы с ребятами разрабатываем 3D-модель сада Кузьмы Рудого и планируем сделать навигацию территории сада со справочной информацией. Мечтаем ещё провести парковое освещение и обустроить дорожки. Также обсуждаем создание арт-объекта с Союзом художников», — рассказывает Иван Подмазов.

Экологическое мероприятие поддержала и администрация города, предоставив участникам необходимый инвентарь. Администрация Нижнего Тагила планировала восстановительные работы в саду Кузьмы Рудого при бывшем мэре Сергее Носове в 2018 году. Территория должна была объединиться с парком «Народный» и войти в состав проекта парка «Народный-2». Но на сегодняшний день городские власти отказались от проекта, посчитав, что обустраивать пространство не только затратно, но и нецелесообразно.

По словам педагога станции юных натуралистов Дмитрия Шубина, на территории сада, помимо фирменных яблок, можно обнаружить вполне съедобную грушу, клубнику и даже крыжовник.

«Я могу сказать, что плоды груши достаточно кислые, но на компот в самый раз. Удивительно, но для начала XX века, когда они были выведены, это очень хорошие сорта груши», — комментирует Дмитрий Шубин.

За три часа субботника участники собрали мусор, провели расчистку территории от старой листвы и мелкой поросли. Органические отходы отправили в специальную яму для компоста. Другой неорганический мусор утилизировал региональный оператор.

В конце мероприятия активные тагильчане могли посмотреть организованную мобильную выставку по переработке пластика и выпить горячего чая с пирогами.

Напомним, сад на бросовых землях заложил в 1899 году молодой преподаватель естественных дисциплин земского училища Кузьма Осипович Рудый, который в свободное время увлекался селекцией садовых культур. Вместе с селекционером из Екатеринбурга Дмитрием Казанцевым он вывел первый морозостойкий сорт яблок на Урале — «Кордик». Кроме яблонь, Рудый выводил сорта морозостойких груш, слив, вишен, садовых ягод, многолетних цветов. Также он выращивал на своём участке тропические растения. В 1911 году Кузьма Рудый за выдающиеся заслуги в области селекции садовых растений был награждён золотой медалью Министерства земледелия Российской империи.