Мэрия Нижнего Тагила окончательно закрыла проект Сергея Носова по строительству парка «Народный-2»

В Нижнем Тагиле окончательно отказались от проекта экс-мэра Сергея Носова по строительству второй линии парка «Народный». Как считают городские власти, обустраивать пространство оказалось не только затратно, но и нецелесообразно, сообщает ИА «Все новости».

Проект, о котором идёт речь, берёт своё начало ещё в 2018 году. По замыслу команды Сергея Носова, 20 гектаров территории от улицы Красноармейской до Космонавтов должны были кардинально благоустроить. Администрация города собиралась построить на этом огромном пространстве аттракционы, детские игровые и спортивные площадки, многофункциональный корт, скейт-площадку и оборудовать место для выгула собак.

Проект также предусматривал размещение кафе, торговых павильонов и туалетов. На всей территории парка планировалось проложить пешеходные дорожки и велодорожки, а возле воды обустроить зоны отдыха с лежаками и лодочным причалом. Берег реки Тагил планировали отсыпать речной галькой в местах, удобных для купания горожан.

Воплощение задумки должно было начаться со строительства дорогостоящего канализационного коллектора и других инженерных сетей. Действующий самотёчный коллектор длиной в один километр, существующий ещё с середины прошлого века, сильно устарел. Его проложили рядом со стадионом «Высокогорец», который из-за этого часто затапливало. Предполагалось, что новая инженерная сеть обеспечит жителей микрорайона современной системой водоотведения.

В ценах 2019 года властям требовалось на постройку инженерного сооружения 254 млн рублей. Денег в бюджете города на тот момент не хватало, область на проект деньги не выделила. Сейчас же финансирование появилось — на портале госзакупок уже разместили тендер. Победителю аукциона нужно будет до 31 июля 2024 года полностью реконструировать коллектор и водоотвод, а также построить насосную станцию. В текущих ценах власти готовы заплатить потенциальному подрядчику за сооружение инженерной сети до 311 млн рублей. Подрядчика определят 6 апреля. При этом, по словам мэра Владислава Пинаева, после окончания всех технических работ парк «Народный-2» всё равно не появится, проект отложили на неопределённый срок.

«Там нецелесообразно строить [парк “Народный-2”]. Вложения больше 1 млрд рублей, ни одна общественная территория столько не возьмёт. Только в 2018 году оценивалась вторая очередь парка в 800 млн рублей. Там очень большая территория, очень сложный ландшафт и плюс зона подтопления. Может, в отдалённой перспективе, но сейчас нет. Он там даже не нужен, у “Юбилейного” сквер сделали, почти 100 млн рублей вложили, может, ещё парк Горького сделать. Вкладывать есть куда, а деньги миллиардами не лежат», — сказал Владислав Пинаев.