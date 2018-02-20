Лаунж-зона с лодочным причалом, американские горки и веломост. Мэрия Нижнего Тагила опубликовала проект второй очереди парка «Народный»

Мэрия Нижнего Тагила опубликовала эскизный проект благоустройства второй очереди парка «Народный» — в пойме реки Тагил между улицами Красноармейской и Космонавтов. Чиновники разместили на официальном сайте города документацию, чтобы собрать с тагильчан замечания и предложения по благоустройству территории.

Согласно проекту, обустройство второй очереди парка будет проходить на площади более 20 гектаров. На территории хотят создать площадки для аттракционов (в том числе крытых зимних), детские игровые и спортивные площадки, многофункциональный корт, скейт-площадку, место для выгула и дрессировки собак. Из аттракционов могут установить американские гонки с мёртвой петлёй, Fantastic Jump (прыжки в высоту на резинках), башню свободного падения на 32 метра.

Также предусмотрены места для размещения административно-бытового здания, летнего кафе, торговых павильонов и туалетов. Для удобства автолюбителей и велосипедистов оборудуют три автопарковки (в том числе подземную на 100 мест) и три велопарковки. На всей территории парка «Народный» будут проложены прогулочные дорожки и велодорожки.

Кроме того, предусмотрено строительство велосипедного моста, новых пешеходных мостов через реку Тагил на улицу Серова и через улицу Красноармейскую.

Будет организована площадка для проведения праздничных мероприятий. Возле воды создадут зоны отдыха с лежаками и лодочным причалом. Берег реки Тагил будет отсыпан речной галькой в местах, удобных для купания. В парке планируется также отвести место для экспериментального садоводства. Там же будет установлена памятная табличка в честь известного тагильского селекционера Кузьмы Рудого. Его сад находился в нескольких сотнях метров ниже по течению реки Тагил от нового парка.

Общестроительные работы по обустройству первой очереди парка «Народный» — в пойме реки Тагил между улицами Фрунзе и Красноармейской (около 9,1 га) — были проведены в 2017 году. Финансирование производилось за счёт благотворительных средств предприятий и организаций города. Проект обустройства разработали специалисты МКУ «Геоинформационные системы» и МБУ «Тагилгражданпроект». Им предусмотрено оборудование пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, установка точки общественного питания и торговых павильонов, размещение аттракционов и малых архитектурных форм. Все работы по благоустройству этой территории планируется завершить в 2018 году.

Напомним, ранее чиновники внесли проект парка «Народный» в список территорий, первоочерёдность благоустройства которых тагильчане должны будут определить в день выборов президента РФ — 18 марта.