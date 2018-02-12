Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов пообещал явку на президентских выборах выше 63%

В Нижнем Тагиле явка избирателей на участки голосования во время выборов президента РФ 18 марта составит не менее 63% и будет выше, чем в Екатеринбурге и других крупных городах Свердловской области. Об этом тагильский мэр Сергей Носов заявил сегодня, 12 февраля, журналистам в ходе пресс-конференции, посвящённой реализации стратегических проектов города в 2018–2022 годах.

«Предполагать — дело неблагодарное, но на прошлых выборах явка по Тагилу была где-то в среднем 63%. Будет не меньше, но насколько больше… Могу точно сказать, зная тагильчан, явка будет та, за которую Тагилу будет не стыдно. Тагил всегда был активным, и кредо тагильчан — именно государственная ответственность. Кто бы как ни призывал провокаторски, явка будет одной из самых высоких — выше, чем в Екатеринбурге и других крупных городах Свердловской области», — сказал Сергей Носов.

Привлекать тагильчан на избирательные участки планируется при помощи голосования по проектам благоустройства общественных территорий, второй тур которого состоится одновременно с выборами президента 18 марта 2018 года. Места для голосования за лучший проект будут располагаться в тех же зданиях, где находятся избирательные участки.

«В прошлых выборах больше половины взрослого населения приняли участие. И 18 марта — это то самое время, когда можно получить максимальное, большее количество мнений жителей Нижнего Тагила по всем вопросам — и по общественным территориям, и также по дворам. Как голосование будет проходить, мы ещё проинформируем, это каждый регион решает самостоятельно. Желательно, чтобы это было максимальное количество жителей каждого двора. Управляющие компании и некоммерческие организации принимают в этом активное участие», — добавил глава города.

В Свердловской области в предварительном голосовании по проектам благоустройства приняли участие уже более 200 тысяч человек (почти 6% от числа зарегистрированных избирателей). Итоги планируется озвучить 18 февраля. Уже известно, что в Нижнем Тагиле из десяти объектов лидерами конкурса стали сквер «Пионерский», центр семейного отдыха на территории ТОС «Пограничный» и парк «Народный», благоустройство которого в мэрии рассчитывают завершить уже в этом году.

Опросы по благоустройству территорий пройдут в день выборов главы государства во многих городах России. Главной целью опроса, по мнению политологов, является повышение явки избирателей. По данным Znak.com, в Свердловской области проведение опросов хотят профинансировать из средств резервного фонда региона. Национальный проект по формированию комфортной городской среды, созданию в населённых пунктах России современной и доступной инфраструктуры для досуга и отдыха жителей инициирован главой государства Владимиром Путиным.

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта. Недавно Центральная избирательная комиссия показала предварительный макет бюллетеня для выборов президента. В бюллетене указаны 8 имён: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский, их фамилии расположены в алфавитном порядке.