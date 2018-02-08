ЦИК показал бюллетени для выборов президента

Центральная избирательная комиссия показала предварительный макет бюллетеня для выборов президента, сообщает «Дождь». В бюллетене указаны 8 имён: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский, их фамилии расположены в алфавитном порядке.

В описании кандидатов в бюллетене указано, от каких партий они выдвигаются на выборы, а также их место работы. Перед списком фамилий указан порядок заполнения бюллетеня. Чтобы его признали действительным, нужно поставить любой знак в квадрате напротив фамилии только одного из кандидатов.

Официально зарегистрированных кандидатов в президенты на момент публикации фото бюллетеня в нём шестеро, о регистрации кандидатом Ксении Собчак было сообщено позднее. Это произошло после того, как журналистам на заседании ЦИК раздали предварительные бюллетени для выборов. О регистрации Максима Сурайкина Центризбирком ещё не сообщал.

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта. В конце декабря ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты политику Алексею Навальному, объяснив это наличием у него непогашенной судимости. Оппозиционер назвал отказ незаконным и объявил о проведении всероссийской «забастовки избирателей», в рамках которой он и его сторонники призывают к бойкоту выборов, к которым не допущен «главный конкурент Путина».