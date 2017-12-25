Навальный объявил бойкот выборов после недопуска ЦИК

Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения оппозиционера Алексея Навального на выборы президента РФ прошло в рамках закона, но он не может баллотироваться из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению, со ссылкой на заявление главы ЦИК пишет ТАСС.

«К группе [избирателей в поддержку самовыдвижения Навального] не было никаких замечаний по документам, все документы были грамотно оформлены», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

При этом член комиссии Борис Эбзеев отметил, что Навальный был осуждён в 2017 году за тяжкое преступление. Осуждённый на лишение свободы за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления и имеющий неснятую или непогашенную судимость не имеет права участвовать в выборах, напомнил он.

«Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу, относится к числу тяжких, лишающих лицо, осуждённое за это преступление, права участвовать в выборах в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости», — сказал Эбзеев.

Он уточнил, что на данный момент у Навального сохраняется судимость, она не снята и не погашена.

Сам Алексей Навальный ранее неоднократно подчёркивал, что в случае отказа в регистрации в качестве кандидата в президенты призовёт своих сторонников к бойкоту выборов. После решения ЦИК оппозиционер опубликовал видео с призывом бойкотировать предстоящие выборы президента.

«Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы», — заявил Алексей Навальный.

Ранее ЦИК неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Политик считает такой запрет противоречащим Конституции. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.