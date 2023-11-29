Вроде бы да, но как бы нет. Власти Нижнего Тагила рассказали о планах по восстановлению заброшенного фруктового сада Кузьмы Рудого

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о планах по восстановлению заброшенного фруктового сада Кузьмы Рудого в районе дома № 80 на улице Красноармейской. Как сообщили редакции АН «Между строк» в пресс-службе администрации, сейчас на территории ведутся работы по реконструкции канализационного коллектора, водовода и строительству канализационной насосной станции.

Напомним, тагильчанину Ивану Подмазову пришла идея возродить заброшенный фруктовый сад Кузьмы Рудого, который находился в пойме реки Тагил. В конце октября он вместе с друзьями провёл на территории субботник, освободив площадку от бурелома и мелкой поросли. В дальнейшем он планирует не только восстановить сад, но и организовать в нём экскурсионные программы. Редакция АН «Между строк» отправила запрос в администрацию Нижнего Тагила для уточнения планов на этот участок.

Выяснилось, что задача по восстановлению уникального сада действительно перед городскими властями стояла, но при бывшем мэре Сергее Носове в 2018 году. Именно «Зона для экспериментального садовничества “Сад К. О. Рудого”» площадью 7400 квадратных метров входила в состав проекта парка «Народный-2».

«По информации управления архитектуры и градостроительства, проектом по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Серова, Пархоменко, Карла Либкнехта, Победы, Космонавтов, Красноармейская, Аганичева, Фрунзе в городе Нижний Тагил, утверждённым постановлением администрации города Нижний Тагил от 04.04.2018 № 992-ПА, в районе земельного участка по улице Красноармейская, 80, предлагается размещение: спортивных площадок (скейт-площадка, площадка для уличных спортивных тренажёров, площадка спортивных снарядов workout, корт с универсальной спортивной площадкой). Зона для экспериментального садовничества “Сад К. О. Рудого” площадью 7400 квадратных метров планируется к размещению по улице Красноармейская в районе земельных участков 78А, 78Б, 80», — ответили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

В мэрии добавили, что рассмотрение вопроса о восстановлении сада «возможно после завершения указанных работ с учётом охранных зон инженерных сетей».

Важно отметить, что в марте этого года администрация фактически отказалась от строительства второй линии парка «Народный». Глава города Владислав Пинаев заявил, что обустраивать пространство не только затратно, но и нецелесообразно. Таким образом, можно предположить, что хотя в тагильской мэрии и не отказываются наотрез от планов по восстановлению сада, но работы в этом направлении отложены на неопределённое время.

Сад на бросовых землях на берегу реки Тагил заложил в 1899 году молодой преподаватель естественных дисциплин земского училища Кузьма Осипович Рудый, который в свободное время увлекался селекцией садовых культур. Вместе с селекционером из Екатеринбурга Дмитрием Казанцевым он вывел первый морозостойкий сорт яблок на Урале — «Кордик». Кроме яблонь, Рудый выводил сорта морозостойких груш, слив, вишен, садовых ягод, многолетних цветов. Также он выращивал на своём участке тропические растения. В 1911 году Кузьма Рудый за выдающиеся заслуги в области селекции садовых растений был награждён золотой медалью Министерства земледелия Российской империи.

На территории своего сада селекционер разбил питомник, где выращивал саженцы для скверов и парков Нижнего Тагила. После того как в 1937 году Кузьма Рудый был репрессирован, его дело продолжил сын, Лев Кузьмич, который впоследствии стал главным инженером предприятия «Горзеленхоз». В начале 1950-х членам семьи Рудых были предоставлены благоустроенные квартиры и они покинули сад. Городские власти обещали позаботиться о растениях, но обещания не сдержали. Обветшавший Дом Рудых растащили на дрова жители Выи, сад зарос сорняками и был забыт. В 2012 году депутат областного Заксобрания Андрей Альшевских поднимал вопрос о возрождении сада, но получил отписку от действующей главы города Валентины Исаевой.