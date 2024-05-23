В Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие первого этапа благоустройства фруктового сада Кузьмы Рудого (ВИДЕО)

Накануне, 22 мая, в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие первого этапа благоустройства фруктового сада Кузьмы Рудого. В память о селекционере активисты высадили голубую ель.

Напомним, идея возродить заброшенный фруктовый сад Кузьмы Рудого, который находится напротив дома № 80 на улице Красноармейской, пришла тагильчанину Ивану Подмазову. На территории активисты проводили субботники, освобождая площадку от мусора, бурелома и мелкой поросли. Экологическое мероприятие поддержала и администрация города, предоставив участникам необходимый инвентарь. Мэрия Нижнего Тагила планировала восстановительные работы в саду Кузьмы Рудого при бывшем мэре Сергее Носове в 2018 году. Территория должна была объединиться с парком «Народный» и войти в состав проекта парка «Народный-2». Но на сегодняшний день городские власти отказались от проекта, посчитав, что обустраивать пространство не только затратно, но и нецелесообразно.

«По рассказам родственников, в саду Кузьмы Рудого росла первая голубая ель в Нижнем Тагиле, любимица семьи, возле которой отмечали праздники. В то время её даже пытались выкупить для озеленения территории санатория “Ленëвка” в период его строительства, но семья Рудых отказалась. После расселения в доме случился пожар и дерево сгорело вместе с ним. Поэтому мы решили её возродить, только на прежнем месте ель высадить не удалось, сейчас там линия электропередач, теперь там можно укоренять только низкорослые растения», — рассказал АН «Между строк» инициатор возрождения сада Иван Подмазов.

Сейчас часть сада уже расчищена, дорожки отсыпаны речной галькой. 10 тонн камня Ивану подарили на день рождения, ещё 35 тонн купили на собранные средства. Мужчина признаётся, что без помощи активистов ничего бы не вышло. Из сада было вывезено два полных контейнера бытового мусора, а вот с вывозом древесных отходов возникла проблема.

«Древесный мусор пока ещё никто не вывез. Мы бьёмся, пишем письма и в администрацию, и везде, чтобы нам помогли в этом вопросе, потому что объём очень значительный, тут нашими силами, к сожалению, не справиться. Мы пытаемся найти ресурсы и возможности, чтобы вывезти, но пока этот древесный мусор лежит», — говорит тагильчанин.

По подсчётам Ивана, было проведено 19 субботников, в которых приняли участие более 450 человек: школьники, студенты, преподаватели, воспитанники Городской станции юных натуралисты, работники ЕВРАЗа и другие неравнодушные тагильчане.

Организаторы мероприятия отмечают, что именно благодаря Городской станции юных натуралистов, которая привлекла учащихся более десятка школ и вузов, был задан высокий темп уборки территории.

«Со станцией юных натуралистов мы работаем очень давно. Например, высаживаем эйхорнии и пистии, которые выращивают воспитанники учреждения. Они позвали нас поучаствовать в восстановлении сада, и мы с радостью решили помочь», — рассказал АН «Между строк» представитель ЕВРАЗа, замначальника Управления охраны природной среды, начальник отдела ПЭК Алексей Сергеев.

Как пояснила АН «Между строк» заведующая зоологическим отделом Городской станции юных натуралистов Любовь Казакова, помимо голубой ели участники мероприятия посадили в саду бадан и сортовую петунию восьми разных цветов, а также посеяли белый клевер.

Внуки Кузьмы Рудого, Александр Львович и Татьяна Львовна, поблагодарили активистов, которые участвовали в возрождении сада. Также они рассказали тагильчанам, что в саду растёт плодоносящая 110-летняя груша, из которой они до сих пор варят варенье. А в честь новорожденного Александра дедушка посадил возле дома дуб. Дереву уже 73 года.

«Эта акция меня очень сильно потрясла. Ребята — молодцы, очистили такую большую территорию. Раньше здесь был заброшенный участок, никто не хотел его поднимать. А сейчас такая красота неописуемая. Спасибо вам большое за всё это», — сказала внучка основателя сада Татьяна Рябинина.

Летом активисты планируют сделать дендроплан, который необходим для системной посадки насаждений. В дальнейшем они хотят обустроить полноценную территорию для отдыха. По разработанному проекту в саду планируется: центральный спуск, освещение, лавочки, декоративный колодец, качель и другое. Для всех объектов будут использоваться только натуральные материалы. Чтобы защитить территорию от вандализма, в саду установили видеонаблюдение от «Сетей Тагила».

Напомним, сад на бросовых землях заложил в 1899 году молодой преподаватель естественных дисциплин земского училища Кузьма Осипович Рудый, который в свободное время увлекался селекцией садовых культур. Вместе с селекционером из Екатеринбурга Дмитрием Казанцевым он вывел первый морозостойкий сорт яблок на Урале — «Кордик». Кроме яблонь, Рудый выводил сорта морозостойких груш, слив, вишен, садовых ягод, многолетних цветов. Также он выращивал на своём участке тропические растения. В 1911 году Кузьма Рудый за выдающиеся заслуги в области селекции садовых растений был награждён золотой медалью Министерства земледелия Российской империи.