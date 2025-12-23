В России восемь цыганок «родили» более 600 детей и получили от государства 237 млн рублей

Правоохранители раскрыли преступную группу цыган, занимавшуюся мошенничеством с государственными выплатами.

«По версии следствия, мужчина, житель столичного региона, обращался в многофункциональные центры Москвы и органы ЗАГСа Самары и Нижнего Новгорода. Он подавал заведомо ложные заявления, что присутствовал на родах в домашних условиях. После оформления свидетельств о рождении детей лжематери обращались в госорганы за получением пособий и других социальных выплат. Всего в территориальные отделения Социального фонда России была подана недостоверная информация о рождении более 600 детей. Сумма выплат превысила 237 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Она отмечает, что в состав преступной группы входили восемь женщин и один мужчина. Также в ходе расследования установлены факты подделки обвиняемыми официальных документов — паспортов гражданина РФ, которые использовались в криминальной схеме для удостоверения личности в государственных органах. Всего в одном производстве соединено 89 уголовных дел, возбуждённых по фактам противоправной деятельности в 24 регионах России.

Ранее в Нижнем Тагиле осудили цыганку, получившую почти 800 тысяч рублей пособий на несуществующего ребёнка.