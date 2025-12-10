В Нижнем Тагиле осудили цыганку, получившую почти 800 тысяч рублей пособий на несуществующего ребёнка

Сегодня, 10 декабря, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы, которая получала пособия на своего несуществующего ребёнка.

Как установил суд, в мае 2022 года Олеся Михай, находясь в тяжёлом материальном положении, через посредника получила в органах ЗАГС Челябинска поддельное свидетельство о рождении девочки, якобы появившейся на свет вне медицинского учреждения.

Имея на руках подложное свидетельство, подсудимая в течение почти трёх лет, с мая 2022 года по апрель 2025 года, неоднократно обращалась в многофункциональные центры и отделения Социального фонда в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Она подавала заявления на получение единовременных и ежемесячных выплат при рождении ребёнка, пособий по уходу, а также выплат для малоимущих и многодетных семей.

Таким образом, за всё время женщина получила почти 800 тысяч рублей, из которых 718 тысяч пришлись на средства федерального бюджета и более 80 тысяч — на средства бюджета Свердловской области.

В ходе суда Олеся Михай полностью признала вину и раскаялась в содеянном. С учётом позиции государственного обвинителя и мнений представителей Социального фонда России и управления социальной политики суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере при получении выплат) и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

Однако лишение свободы было заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, с осуждённой взыскан причинённый материальный ущерб в полном объёме.

Напомним, это не первое подобное дело в Нижнем Тагиле. В начале июля 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор ещё одной цыганке Христине Христовой, оформившей фиктивные документы на ребёнка в ЗАГСе Челябинска в 2021 году. В течение четырёх лет она получала пособия и выплаты на него.

Суд признал её виновной, назначив 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал около 975 тысяч рублей ущерба. Позже приговор был обжалован, и Свердловский областной суд снизил наказание до 1 года и 4 месяцев лишения свободы в связи с тем, что Христова полностью возместила ущерб.

Уголовное дело в отношении посредника, осуществлявшего подделку документов, выделено в отдельное производство.