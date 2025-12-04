Блюда фуд-блогера из Нижнего Тагила Никиты Кравченко оценили на популярном кулинарном реалити-шоу «Битва шефов»

Фуд-блогер из Нижнего Тагила Никита Кравченко принял участие в съёмках популярного кулинарного реалити-шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница!». Несмотря на то что съёмки программы состоялись в марте текущего года, в эфир выпуск вышел в минувший вторник, 2 декабря.

В шоу «Битва шефов» два ведущих — Константин Ивлев и Ренат Агзамов — набирают команды из участников, которые представляют им на пробу блюда собственного приготовления. Затем они выполняют различные кулинарные задания, и те, кто справляется хуже остальных, покидают проект. В финале остаются четыре участника, которые готовят блюда по своему выбору и подают их шефам. Константин и Ренат выбирают победителя, не зная заранее, чьё именно блюдо они пробуют. Победитель получает «самые большие чаевые».

На дегустацию шеф-поварам Никита Кравченко представил салат «Цезарь» и «Мужское эскимо» – холодец в форме мороженого, выполненные в фирменной подаче. По итогам кастинга тагильчанин был принят в команду Рената Агзамова.

«Заготовки для блюд я делал на даче в Москве у блогера DjoniTedj, а собирал их уже в гостинице. Если честно, мне было без разницы, к какому шефу попасть», — рассказал АН «Между строк» тагильчанин.

В первом этапе программы поварам дали задание приготовить старинное русское блюдо – ушное, на выполнение которого участникам отвели всего один час. Никита, не зная, что представляет собой это блюдо, приготовил рубленое куриное филе с шампиньонами. Несмотря на то что он не выполнил техническое задание, блюдо получилось настолько вкусным, что тагильчанин прошёл во второй этап. Ренат Агзамов назвал Никиту гордостью Нижнего Тагила и пообещал доесть его блюдо в гримёрной.

Во втором этапе шефы поменялись местами: теперь они давали задания командам друг друга и выбирали участников, которые покинут проект. Константин Ивлев поручил команде Рената Агзамова приготовить пирожки эмпанадас. На работу было отведено 42 минуты.

С заданием Никита не справился: тесто рвалось, а начинка закончилась. Он отказался подавать шефам брак и честно признался, что блюдо не удалось. Никита отметил, что предпочитает уйти с проекта достойно, чем подавать не вкусную еду. За его честность шефы похвалили участника.

«Съёмки прошли хорошо, но, увы, я не попал в финал. Торопился, думал, что не хватит времени приготовить тесто, но вроде не сильно опозорился. В программе принял участие, чтобы поднять медийку. Съёмки шли нон-стоп примерно с 9:00 до 17:00, у тех, кто дошёл до финала, — ещё дольше. Во время участия переживал, что не хватит отведённого времени, потому что работа на скорость — это не моё, так в итоге и получилось. С участниками сложились отличные отношения. Обменялись номерами с двумя участниками и сейчас поддерживаю с ними связь. В дальнейшем планирую снова прийти на проект, а также подать заявки и на другие передачи. Ещё хочу обогнать Константина Ивлева по подписчикам в соцсетях», — поделился подробностями со съёмок с АН «Между строк» Никита Кравченко.

Напомним, 35-летний Никита Кравченко из Нижнего Тагила около пяти лет выкладывает в своих соцсетях видеорецепты приготовления блюд под творческим псевдонимом Крава Накормит. Его аудитория на платформе YouTube достигает 630 тысяч подписчиков. Ранее тагильчанин рассказал АН «Между строк» свою историю продвижения, а также специально для наших читателей подготовил рецепт аппетитного и простого в приготовлении салата.