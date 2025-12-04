В Екатеринбурге за вымогательство арестовали авторитета Михаила Рогачёва, который считается приближённым к бывшему главе тагильской ОПГ «Фортуна» Олегу Ануфриеву

В Екатеринбурге арестовали 49-летнего Михаила Рогачёва, известного как Рогач. Его обвиняют в вымогательстве, и он считается приближенным к миллиардеру и авторитету Олегу Ануфриеву, бывшему главе тагильской ОПГ «Фортуна», задержание которого произошло в начале ноября.

«Рогач отвечал за силовой блок группировки, был личным водителем и телохранителем Ануфера. Он сам физически крепкий и жёсткий человек, в прошлом боксёр и омоновец. Вроде бы не был судим, по характеру уравновешенный и очень аккуратный в словах. Но ссориться с ним боялись, так как все в Нижнем Тагиле знали, что он связан с группировкой “Фортуна”. Похоже, сейчас за них взялись жёстко», — рассказал E1. RU местный житель, знакомый с арестованным.

Рогач тратил деньги на роскошные путешествия, недвижимость и даже создал свой бизнес — частное охранное предприятие. В скандалах он не участвовал. Свою причастность к вымогательству (ч. 3 ст. 163 УК РФ) он отрицает.

Следственный комитет пока не дает официальных комментариев. Известно, что на Рогача написали заявления несколько предпринимателей. После ареста Ануфера они рассказали, что вынуждены были платить ему. Некоторые пострадавшие работали на «Колхозном рынке» на улице Газетной, 97а. Другие ещё думают, стоит ли писать заявления, и не исключено, что будут новые аресты.

«Тогда, в 90-е и нулевые, их боялись, а сейчас этого ореола нет. Все понимают, что баланс сил кардинально изменился», — рассказал собеседник издания.

Напомним, в начале ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения бывшему главе тагильской ОПГ «Фортуна» Олегу Ануфриеву по обвинению в убийстве двух человек в августе 1994 года (п. «з» ст. 102 УК РСФСР). В 1990-е годы ОПГ «Фортуна» считалась самой мощной группировкой Нижнего Тагила.

По решению суда Ануфриев заключён под стражу на срок по 16 декабря 2025 года включительно.