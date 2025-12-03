Счётная палата Нижнего Тагила выявила многочисленные нарушения в расходовании бюджетных средств спортивной школой «Юпитер»

В спортивной школе олимпийского резерва «Юпитер» выявлен ряд нарушений по итогам проверки Счётной палаты Нижнего Тагила, касающейся расходования бюджетных средств, соблюдения условий предоставления субсидий из муниципального бюджета и использования муниципального имущества за 2024 год.

По данным проверки, показатели утверждались неверно, а финансирование было увеличено почти на 10 млн рублей без утверждения нормативных затрат. Школа также получила субсидию на капитальные вложения без необходимого решения.

Кроме того, размер выплат руководству превысил допустимые нормативы, что привело к необоснованным расходам на сумму почти 180 тысяч рублей. Также оказались недостоверными данные по одному из списанных объектов недвижимости, имущество на сумму около 13,4 млн рублей не оформлено должным образом, а часть земельного участка у ФОК «Президентский» оказалась неиспользуемой на протяжении более пяти лет.

Неправильные расчёты арендной платы за муниципальное имущество привели к нецелевому расходованию средств субсидии и занижению доходов учреждения от приносящей доход деятельности. Кроме того, проверка зафиксировала нарушения при списании 37 единиц имущества стоимостью более 1,36 млн рублей, отсутствие закрепления ряда объектов, отсутствие действий по списанию непригодного имущества, а также случаи распоряжения недвижимостью без согласования с собственником. На территории школы было обнаружено имущество сторонних лиц, размещённое без законных оснований.

Долгосрочная дебиторская задолженность была завышена почти на 119 млн рублей. Имущество, переданное в возмездное пользование, учтено неверно, а часть основных средств оформлена с ошибками: отражение объектов на ненадлежащих счетах, неотражение четырёх спортивных объектов на соответствующих счетах, отсутствие инвентарных номеров или наличие двух на одном объекте.

Материалы проверки направлены в Нижнетагильскую городскую Думу, администрацию города, прокуратуру Ленинского района и полицию. Спортивной школе вынесено представление с требованием устранить нарушения.