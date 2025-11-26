В Нижнем Тагиле продают фото донжуана из 90-х за 280 тысяч рублей

На «Авито» появилось интересное объявление о продаже фотокарточки, которое разместила тагильчанка. На фото изображён мужчина в шортах, сидящий в кресле. Интересна подпись на обратной стороне снимка, сделанная от руки.

На обороте запечатлённый на фото человек по имени Слава сообщает, что если кто-то сочтёт его привлекательным, то может позвонить ему по указанному номеру. Он назвал себя умным, сильным, здоровым и весёлым оптимистом, который любит всё красивое и необычное и готов сделать что-то «потрясающе занимательное в физическом и интеллектуальном плане».

Продавец оценила снимок в 280 тысяч рублей. АН «Между строк» она рассказала, что фотография сделана в 1990-е годы, другой информации о снимке у неё нет.

«Фотка как фотка. 90-е годы — в страну хлынула свободная любовь и секс. Подумаешь, мальчик решил заработать», — рассказала тагильчанка.

Женщина не сообщила о желающих купить такой экспонат эпохи лихих девяностых за более чем четверть миллиона рублей.

Фото: «Авито»