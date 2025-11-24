«Собак не отдают ни прежним, ни новым владельцам». Жительница Нижнего Тагила пожаловалась в прокуратуру на работу приюта «Добрые руки»

Жительница Нижнего Тагила Наталья Смирнова пожаловалась на работу приюта для бездомных животных «Добрые руки». По её словам, сайт с фотографиями отловленных собак долгое время не функционировал, владельцев питомцев не допускают на территорию организации для самостоятельного поиска, а сотрудники отлова не предъявляют документы и заказ-наряд. Об этом сообщается в паблике «Чёрный список Нижнего Тагила».

«Хочу внести в чёрный список службу заказчика Нижнего Тагила и их подрядчика – приют на Фестивальной, 5б, строение 1, организацию АНО “Добрые руки”. Выставляют кучу бредовых условий, чтобы попасть на территорию. Внаглую не отдают собаку владельцу, даже если им под нос суют ветеринарный паспорт и другие доказательства, что собака – их личное имущество. В часы приёма также не попасть в приют для поиска своего питомца. Сайт с фото отловленных собак не работает уже полтора года. Какая-то машина ездит по городу без знаков принадлежности к отлову или организации, которая заключила контракт на отлов собак без владельцев. Где это написано на машине? Нет подписи ни сбоку, ни сверху, ни снизу. Какие-то мужики выскакивают и стреляют в собак. Документы они не показывают. Заказ-наряд так же вам никто не предъявит. Ну и собак везут непонятно куда. Вы видели, куда их доставляют эти люди? Нет, не видели. Многие пытались найти след этих собак и не нашли. Собак не отдают ни прежним, ни новым владельцам. Рапортуют об огромном количестве отловленных собак», — рассказывает тагильчанка.

Также тагильчанка прикрепила к посту ответы прокуратуры Тагилстроевского района от 10 марта и 12 мая текущего года. В ходе проверки был подтверждён факт ограничения доступа к сайту приюта. Кроме того, организация не обеспечила возможность посещения приюта гражданами, на сайте отсутствуют конкретное время и правила посещения, нет информации о порядке приёма гуманитарной помощи, а также графика проведения санитарных обработок и дезинфекции помещений.

«Даже несмотря на то, что прокуратура дала ответ удовлетворить моё заявление, Камышловский отлов поймал 12 собак, они есть у них на сайте. А “Добрые руки” за эти 6 дней отловили почти 60 собак. Но это только на бумаге, поэтому и прячут, чтобы никто не видел, кого отловили», — говорится в посте.

Видимо, «Добрые руки» так и не исправили прежние ошибки. Ранее тагильчанин Максим Овчинников сообщал, что не мог попасть на территорию приюта, чтобы разыскать свою собаку. Напомним, 13 февраля текущего года, во время прогулки в районе улицы Ватутина, его питомица по кличке Люся, испугавшись шума от проезжающего мимо автомобиля, сорвалась с поводка и убежала. Максим немедленно приступил к поискам, однако они не дали результата. Позже ему рассказали, что неподалёку от места прогулки видели машину центра «Добрые руки», и, возможно, Люсю приняли за бездомную и забрали. Мужчина пытался вернуть Люсю через суд, однако ему это не удалось.

13 ноября текущего года контракты на отлов собак в Нижнем Тагиле заключили с приютом «Добрые руки-НТ» и ООО «ОСВВ» из Камышлова.