В Нижнем Тагиле появится новая станция скорой помощи. На заседании Совета представительных органов Свердловской области обсудили вопросы здравоохранения, демографии и благоустройства сельских территорий

19 ноября в Законодательном собрании Свердловской области прошло заседание Совета представительных органов, на котором председатели дум и депутаты из 84 муниципалитетов региона обсудили вопросы благоустройства сельских территорий, поддержки семей с детьми и модернизации системы здравоохранения, сообщили в пресс-службе ЗакСО.

В области планируется расширение сети межмуниципальных высокопотоковых центров, создание шести крупных станций скорой помощи в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Ирбите и Первоуральске, 15 реанимационных бригад в крупных городах и трёх центров технического обслуживания санитарного транспорта. Также в течение трёх лет должны заработать 33 новых фельдшерско-акушерских пункта, а в 41 медучреждении пройдёт капитальный ремонт.

Помимо темы здравоохранения, большинство выступлений спикеров на заседании было направлено на улучшение демографической ситуации. Сейчас в Свердловской области насчитывается около 80 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 250 тысяч детей. Объём средств, выделяемых на их поддержку, увеличился в 8,5 раза за последние 12 лет.

Кроме того, в этом году было запланировано и уже проводится строительство 12 новых общественных пространств в разных районах региона. По мнению депутатов, эти программы помогут повысить качество жизни свердловчан.