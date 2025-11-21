Спортсмен из Нижнего Тагила Семён Кислицын завоевал серебро на международном турнире по греко-римской борьбе

Воспитанник нижнетагильской спортивной школы № 3 имени Александра Лопатина Семён Кислицын завоевал серебро на международном турнире по греко-римской борьбе «Сила традиций» в Новосибирске. Об этом сообщили в социальных сетях спортшколы. В соревнованиях принимали участие юноши до 17 лет из России, Казахстана, Киргизии и Армении. Всего в турнире выступили более 200 юных спортсменов.

Семён Кислицын выступал в весовой категории до 45 кг и провёл пять схваток, уступив лишь в последней сопернику из Дагестана Солтану Юсупову. Начавший свою карьеру в Нижнем Тагиле под руководством тренера Андрея Казанцева, Семён сейчас учится в училище олимпийского резерва в Екатеринбурге.

В марте этого года он занял третье место на первенстве России по спортивной борьбе, а в сентябре — второе место на Кубке России U-17 по греко-римской борьбе.