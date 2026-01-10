История первого нижнетагильского СИЗО

В начале 1890-х годов по инициативе Александра III и министра финансов Сергея Юльевича Витте российское правительство приступило к подготовке так называемой «питейной реформы», которая предполагала введение государственной монополии на производство водки и спирта. С 1895 по 1909 год по всей стране было построено более 400 винных складов. Строили их по специальному типовому проекту. Одним из требований к выбору места для постройки таких складов была близость к железнодорожным путям. Казённые винные склады имели в своём составе не только складские помещения, но и комнаты отдыха для рабочих, столовую, прачечную и душевую. Один из таких складов появился в начале ХХ века и в Нижнем Тагиле, неподалёку от железнодорожного вокзала. Правда, проработал он недолго: уже в 1914 году, в начале Первой мировой войны, в свет вышел царский указ о запрещении продажи и производства всех видов алкогольной продукции на всей территории России. А в феврале 1917 года в стране началась кампания по отмене царских указов, и одним из первых был аннулирован указ о государственной монополии на водку.

Две революции и Гражданская война и послевоенная разруха принесли необратимые социально-экономические перемены, разрушив прежний уклад жизни всех слоёв населения. Безработица и нищета спровоцировали стремительный рост числа преступлений, в особенности имущественных. Нижний Тагил не был исключением — в городе процветали спекуляция, кражи, грабежи, убийства. Тагильская милиция работала сутками, стараясь хоть как-то поддерживать общественный порядок в городе. А в конце 1920-х годов обозначилась ещё одна острая проблема: оказалось, что в Нижнем Тагиле нет места для содержания арестованных и подследственных. Единственная тюрьма в здании земского дома была постоянно переполнена. Приходилось даже содержать часть подследственных в Невьянске и возить их на допросы в Тагил. Построить же с нуля следственный изолятор своими силами город не мог — не хватало финансов. Оставалось только одно: приспособить под следственный изолятор какое-нибудь крепкое старое здание. В конце концов осенью 1929 года Нижнетагильский горисполком принял решение передать под следственный изолятор одно из пустующих складских или производственных зданий в черте города. Выбор помещения затянулся почти на полтора года. Наконец остановились на бывших казённых винных складах, что на улице Индустриальной. Здание передали в ведение НКВД в 1931 году, когда в его помещениях уже начался ремонт.

Нижнетагильский следственный изолятор (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10a-kopija.jpg)

Перестройка бывших винных складов в следственный изолятор продолжалась три года. Переданное здание имело 356 кв. метров полезной площади и могло разместить в своих камерах не более сотни человек. Это было первое специализированное здание такого рода в городе: с отдельными камерами, где арестованные спали каждый на своей кровати, с медпунктом и даже со стационарной больницей на пять коек. Имелся в СИЗО и «красный уголок» с радиоточкой, была собрана богатая библиотека, основой для которой стала одна из земских библиотек.

Камера следственного изолятора на ул. Индустриальной (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10a-Osuzhdennye-razmeshhalis-na-individualnyh-zheleznyh-kojkah-byli-obespecheny-polnostju-postelnymi-prinadlezhnostjami-matracami.jpg) Больничный стационар следственного изолятора (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10a-kopija.-Pri-izoljatore-imelas-bolnica-stacionar-na-5-koek-i-ambulatorija.-Mediko-sanitarnoe-obsluzhivanie-osushhestvljalos-odnim-vrachom.jpg)

Следственному изолятору был выделен участок за городом, где выращивали корнеплоды, овёс и рожь. В «красном уголке» проводили киносеансы, лекции, выпускалась стенгазета. В штат СИЗО входили 25 человек охранников, один врач общей практики и 14 человек вольнонаёмных: повара, фельдшеры, библиотекарь, культработник. При изоляторе были организованы столярная и слесарная мастерские, где работали около 50–60 арестованных. Позднее появился конный двор, кухня, началось строительство кирпичного здания, где планировали разместить металлообрабатывающий участок.

Забор, огораживающий территорию СИЗО (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10a-kopija.jpg) Главный вход в изолятор (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10-Fasad-glavnyh-vorot-novoj-tjurmy..jpg) Место для прогулок (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10a.-kopija.jpg) Вид с вышки на внутренний двор СИЗО (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10-kopija...jpg)

Здание СИЗО было принято спецкомиссией окружного управления НКВД в 1934 году.

Надо отметить, что с самого начала изолятор стал использоваться не совсем по назначению. Так, на 21 ноября 1934 года в изоляторе находились: подследственных — 46 человек, пересыльных — 18, исправительно-трудовых работников — 45 и около 20 человек отбывали в СИЗО уже полученный срок.

На протяжении всех лет своего существования следственный изолятор № 3 не раз достраивался и перестраивался. Появились пристроенные к основному корпусу мастерские, на старинном здании казённых винных складов надстроили сначала один этаж, затем ещё один. В конце 1960-х годов стало ясно, что городу нужен новый изолятор, более современный. В апреле 1971-го горисполком выделил под строительство нового здания изолятора на 600 мест участок земли вблизи станции Сан-Донато. Ряд официальных лиц тогда поспешили заверить тагильчан, что после того, как новый изолятор вступит в строй, старый СИЗО будет закрыт. Но изолятор на улице Индустриальной прослужил правоохранителям ещё не один десяток лет.

Здание СИЗО № 3 в бывших казённых винных складах (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/5_Nizhnetagilskij-izoljator-SIZO-3.-Uchrezhdenie-bylo-obrazovano-v-1934-godu-Foto-1934-goda..jpg)

В 2008 году здание старого следственного изолятора прекратило принимать «постояльцев». Постепенно оно превратились в «заброшку» хотя выглядит они всё ещё крепким.

(фото Владимира Серова, 2021 г. / с разрешения автора) (фото Владимира Серова, 2021 г. / с разрешения автора) (фото Владимира Серова, 2021 г. / с разрешения автора)

Здание бывших казённых винных складов в Нижнем Тагиле не было историко-архитектурным памятником; никто и никогда не пытался перевести его в разряд объектов культурного наследия. Хотя в других российских городах, где подобные здания ещё сохранились (а сохранилось их немного), они находятся под охраной государства. Будет ли снесена эта «заброшка» или для неё найдётся какое-нибудь другое применение, покажет время.

(фото Владимира Серова, 2021 г. / с разрешения автора) (фото Владимира Серова, 2021 г. / с разрешения автора) (фото Владимира Серова, 2021 г. / с разрешения автора)

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»