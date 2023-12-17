Улица Фрунзе: второй в России детский сад, Дворец культуры на месте церкви, хрущёвки вместо частных деревянных домов. Часть 2

Вплоть до конца XIX столетия каменных зданий на Вые было немного: Выйско-Никольская церковь, комплекс зданий Авроринского приюта, дом управляющего Выйским заводом (более известный в наше время как дом Черепановых) и ещё несколько домов, принадлежавих состоятельным купцам или крупным кустарям-ремесленникам. Главными причинами преимущественно деревянной застройки были дороговизна кирпича и камня и весьма затратное содержание каменного или кирпичного дома. Холодные продолжительные зимы, прохладные уральские весна и осень требовали большого количества дров для обогрева каменных домов. Так как все леса Тагильской дачи подчистую вырубались для производства древесного угля и для прочих заводских нужд, лес на дрова привозили с других дач, что сказывалось на цене. Протопить же деревянные дома выходило намного дешевле. Зажиточные тагильчане могли позволить себе выложить из кирпича или камня цокольный этаж (или «полуэтаж», как называли его раньше), который, как правило, использовали в качестве хранилища для продуктов. Чтобы дом выглядел дороже, соответствуя социальному статусу владельца, его стены снаружи оштукатуривали, украшали лепниной, а поверх белили.

Дома постройки начала ХХ в. на ул. Фрунзе (фото А. Ф. Кожевникова, 1966 г. / фрагмент ориг. изображения)

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На рубеже XIX и ХХ веков кирпичных строений на Вые стало немного больше: были построены Земское училище и комплекс зданий пиво-дрожжевого завода купца Волкова. В среднесрочных планах Верхотурского земства значилась постройка ещё двух кирпичных школ на Вые. Однако реализовать эти планы помешали сначала Первая мировая война, а затем известные события 1917 года.

После Октябрьской революции и вплоть до 1948 года большая часть Выи оставалась деревянной. Строили в те годы мало и, как правило, больше ведомственные здания. Лишь с принятием в 1947 году генерального плана развития города на выйских улицах началось массовое строительство жилых домов. Изначально центральную улицу Выи планировали застроить четырёх- и пятиэтажными домами типовых проектов 8-й, 9-й и 10-й серий. В северной части улицы Фрунзе, на месте её пересечения с улицей Раздельной (ныне — Космонавтов), должна была появиться площадь, окружённая четырьмя пятиэтажными зданиями, построенными по индивидуальному проекту, разработанному в архитектурном бюро горисполкома. Ещё одну площадь — между улицами Клубной (Оплетина) и Тагильский Криуль (Черных) — планировали создать в центре улицы. Застройку разбили на два этапа. В ходе первого предполагалось застроить чётную сторону улицы Фрунзе и её северную часть. В ходе второго этапа должна была быть застроена нечётная сторона. Закончить первый этап планировали к 1957 году. Ещё 10 лет отводилось на реализацию второго этапа.

Однако вскоре планы пришлось менять. Едва застройка чётной стороны набрала темп, как в Министерстве жилищно-гражданского строительства РСФСР был выпущен приказ № 789 от 6 декабря 1950 года, который утверждал новый перечень типовых проектов жилых зданий. В приказе говорилось: «Начальникам главных строительных управлений, проектных трестов, директорам заводов, осуществляющих строительство жилья и помещений соцкультбыта, запрещается применять старые типовые проекты жилых зданий».

Изменения были связаны с пересмотром некоторых норм социалистического общежития, в том числе с увеличением норм квадратных метров жилья на человека. Тагильским проектировщикам и архитекторам пришлось срочно разрабатывать индивидуальные проекты домов, производить привязку объектов к местности, попутно решая массу технических вопросов. В частности, из-за острой нехватки строительной техники этажность домов была понижена до трёх, что в конечном итоге сказалось на количестве квартир. Другим серьёзным тормозом стало постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», после выхода которого вновь пришлось дорабатывать проекты домов, приводя их в соответствие с новыми требованиями. Всё это серьёзно влияло на сроки завершения первого этапа строительства. От возведения некоторых домов пришлось вовсе отказаться. Из плана застройки исключили сразу два пятиэтажных дома в северной части улицы и ряд объектов соцкультбыта. Генплан развития города вновь пересмотрели. К 1960 году улица Фрунзе выглядела довольно контрастно: чётная сторона была застроена вышедшими в тираж сталинками, нечётная оставалась деревянной и одноэтажной.

Фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//62-Perekrestok-ul.-Frunze-Kosmonavtov.-Nachalo-1960-h-godov..jpg) Фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//46-S-pravoj-storony-eshhjo-svoi-doma..jpg) Фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//49-Ulica-Frunze-06.09.1966-goda.-Foto-Kozhevnikova-A.-F..jpg)

В начале 1960-х годов в советской архитектуре возникло новое направление — каркасно-панельные здания, которые народ быстро окрестил хрущёвками. Появилось оно в Советском Союзе после того, как первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв в ходе своего визита во Францию увидел, как там строят социальное жильё. Хрущёву понравились быстрота, с которой французы строили такие дома, и их стоимость, которая была в разы меньше, чем стоимость однотипных сталинок. Так каркасно-панельное домостроение стало приоритетным направлением в советской архитектуре на долгие 20 лет. Застройка нечётной стороны улицы Фрунзе началась с возведения зданий Дворца культуры «Юбилейный» и Рудоуправления. Дворец культуры «Юбилейный» начали строить в 1963 году на месте бывшей Выйско-Никольской церкви, остатки которой долго не получалось снести. Также хотели снести и ещё одну легендарную постройку Нижнего Тагила — Авроринский приют, который находился напротив храма. Спасло здание то, что принадлежало оно Министерству обороны СССР и в годы войны на территории Авроринского приюта был дислоцирован учебный танковый полк.

Фото неизв. автора, 1914 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние

До недавнего времени считалось, что первый в нашей стране прототип детского комбината — своеобразного синтеза детского сада и яслей — был открыт в Нижнетагильском заводе 31 июля 1849 года по инициативе и в присутствии заводовладелицы Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной и ее мужа Андрея Карамзина. В историю Тагила это заведение вошло под названием Авроринский приют.

Вдова Павла Николаевича Демидова, управлявшая в те годы вместе со своим деверем Анатолием Демидовым огромным демидовским хозяйством, решила создать при Нижнетагильских заводах заведение, в котором дети рабочих Нижнетагильского горного округа содержались бы «на полном пансионе» в то время, когда их родители были на работе. Согласно «Положению о приюте», в него принимались дети рабочих предприятий Нижнетагильского горного округа в возрасте от года до восьми лет. В приюте дети получали полное содержание за счет заводовладельцев: детей одевали в особое платье, несколько раз в день кормили, давали начальное образование. Никаких ограничений по числу детей в приюте не существовало. Этот факт был известен давно и уже начал понемногу забываться. Однако в начале 2000-х выяснилось, что первенство в этом вопросе приписано Авроре Карловне несколько преждевременно.

Известно, что о призрении сирот на Нижнетагильском заводе писал ещё путешественник Петер Симон Паллас в своих письмах и изданной в 1770 году книге «Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санкт-Петербургской академии наук». В письмах Палласа говорится, что в 1766 году в заводском посёлке появился специальный дом для приносных детей, куда, согласно распоряжению Никиты Акинфиевича Демидова, «принимали малых детей и младенцев во всяко время дня и ночи, без малейшего расспроса о происхождении их, кроме того, крещены оные али нет». Располагался этот дом при заводской госпитальной службе. Приносным детям (то есть подкидышам) оказывалась необходимая медицинская помощь, а затем они раздавались на воспитание опекунам и приёмным родителям. При этом на содержание ребёнка приёмные родители получали 1 рубль серебром в месяц до исполнения приёмышу 12 лет. Спустя восемь месяцев, когда заводской госпиталь получил новое здание, в дом для приносных детей стали также определять на дневное содержание детей, потерявших одного родителя. На содержание этого заведения из заводской казны ежемесячно выделялось 30 фунтов «хлебного» провианта, овощи «в достаточном числе» и деньги на молоко.

Детские приюты, соединившие в себе функции детского сада для дневного присмотра за детьми, интерната для малообеспеченных родителей и начальной школы, появились в Нижнем Тагиле не вдруг. Сначала модель такого заведения «обкатал» в Петербурге Анатолий Николаевич Демидов. В мае 1837-го он открыл в Северной Пальмире «Дом трудолюбия и дневного убежища для детей». Дом оказывал помощь малоимущим женщинам, желающим каким-то образом заработать себе средства на жизнь. Женщины получали здесь заказы на работу, необходимые инструменты и материалы. Здесь же на полном обеспечении содержались их дети, которых учителя занимали играми и обучали грамоте, счёту и рукоделию.

Популярность первого в России «Дома трудолюбия и дневного убежища для детей» стала так велика, что через год после его открытия правительство учредило особый Комитет главного попечительства детских приютов. Руководила комитетом императрица Александра Фёдоровна.

На Урал прообразы современных детских садов пришли лишь десять лет спустя. И первым стал отнюдь не Авроринский приют при Нижнетагильском заводе, а Уфимский губернский детский приют, созданный, как указывалось в справочниках XIX века, «при пособничестве г-на Анатолия Н. Демидова и с высочайшего позволения императрицы Александры Фёдоровны». Детский приют в Уфе был открыт всего на два месяца раньше Авроринского. Уникальность тагильского приюта заключалась в том, что в него принимались дети от одного года (то есть это были и ясли, и сад), он мог принять до 150 детишек одновременно и на 100% содержался на деньги заводовладельцев. К ноябрю 1849 года в Нижнетагильском округе открыли ещё два подобных заведения: в Воскресенском и Никольской. Принимали в приюты детей не только из тех посёлков, где эти учреждения располагались, но и из окрестных деревень. Некоторых детей доставляли за 3-4 версты. Преодолевать столь длинное расстояние каждый день малышам было трудно, поэтому им разрешалось ночевать в приюте и получать дополнительное питание.

Для руководства нижнетагильскими «детскими учреждениями призрения» Аврора Карловна пригласила из Петербурга Агнесу Самойловну Кригнер, имевшую опыт педагогической работы с детьми. Агнесе Кригнер положили весьма неплохое по тем временам жалованье — 630 рублей в год. Штат каждого приюта включал в зависимости от числа воспитанников от 3 до 5 служащих, среди которых были надзирательница с помощницей, нянька, стряпуха, прачка и дворник. Жалованье служащих составляло от 7 до 17 рублей в месяц. А общие расходы на содержание одного ребёнка в Авроринских приютах в 1849 году составляли более 30 рублей в год, в 1895 году — 68 рублей. В хозяйстве приюта содержалось две коровы, поэтому у детей всегда было свежее молоко. Имелись и огороды, на которых выращивались овощи и цветы. Здание приюта окружал сад.

В 1905 году в здание перевезли экспозиции и фонды заводского музея. Вскоре часть территории приюта была отдана военным: здесь расположился госпиталь, где долечивались после ранений солдаты, участвовавшие в Русско-японской войне. Позднее здесь же были расквартированы части 11-го пехотного Псковского полка и 9-я рота 195-го пехотного Оровайского полка.

После Октябрьской революции в здании приюта находился призывной пункт, где формировались первые в Нижнем Тагиле части РККА. В 1919 году здесь был открыт «Рабоче-технический народный дом имени П. А. Кропоткина», а в мае 1922-го было принято решение о размещении в здании «Детского дома для безродных и голодающих». Но, как вскоре выяснилось, бывший приют оказался слишком маленьким, чтобы принять всех беспризорников и сирот. В 1923 детский дом перевели на территорию Скорбященского женского монастыря, здание приюта стали использовать в хозяйственных целях, а в начале Великой Отечественной войны в нём разместились учебные классы и казармы 19-го отдельного учебного танкового полка. После расформирования учебного полка территорию бывшего приюта заняли военные строители, а затем и военные связисты. В постперестроечный период здание оказалось бесхозным, дважды горело и было снесено. На его месте сначала открылся оптовый рынок «Титаник», а затем был построен торговый комплекс.

8 мая 1965 года, накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, на площади между улицами Клубной и Тагильский Криуль был открыт мемориальный комплекс в память о горняках, погибших в 1941–1945 годах. Мемориал состоит из обелиска высотой 30 метров и пилона с барельефным изображением рабочих-горняков, трудившихся во время войны в тылу и воевавших с врагом на фронтах. На пилоне были выбиты фамилии 147 горняков, погибших при выполнении воинского долга по защите Родины.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://pastvu.com/_p/d/r/1/m/r1mf5w92ar10fweyhb.jpg)

Позднее мемориал был дополнен двумя артиллерийскими орудиями: ЗИС-2 и ЗИС-3. В новейшей истории мемориал «прославился» тем, что стал первым в Свердловской области памятником, у которого отключили газ, поддерживающий Вечный огонь. В 2005 году мемориал был реконструирован. Бетонные части памятника облицевали мрамором, установили новую звезду с Вечным огнём.

В 1967 году напротив площади Горняков началось строительство здания Высокогорского рудоуправления общей площадью 4800 квадратных метров. Стройка производилась силами и на средства ВРУ и продлилась три года. Сдача здания приёмной комиссии состоялась 25 декабря 1970 года.

Фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения

(https://pastvu.com/_p/d/a/z/l/azlegju7rlerl6onf4.jpg)

Пожалуй, это была единственная стройка на всей Вые, чётко спланированная и выполненная в срок, от закладки фундамента до отделки фасадов и благоустройства прилегающей территории, на которой было высажено около полутора сотен саженцев кустов и деревьев, установлены памятник горняку и образцы руд, добываемых предприятиями управления.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://pastvu.com/_p/d/r/1/m/r1mf5w92ar10fweyhb.jpghttps://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Ploshhad-u-zdanija-rudoupravlenija-1975.jpg)



Продолжение следует…

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»