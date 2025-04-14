А вы знали? До 1936 года в Нижнем Тагиле было всего две аптеки и несколько аптечных пунктов при больницах

Первая аптека в Нижнетагильском заводском посёлке появилась в 1758 году, когда по приказу Никиты Акинфиевича Демидова был создан «госпиталь для работных людей». Тогда же при госпитале появился «провизорский отдел» — небольшая комната, в которой варили отвары от простуды и мази от ожогов. Для работавших на заводе, в рудниках, на жжении угля лечение в заводском госпитале и все лекарства из местной аптеки были бесплатными.

Заметной вехой в развитии аптечного дела в Нижнем Тагиле стало строительство нового здания заводского госпиталя, инициированное Николаем Никитичем Демидовым. В 1820 году он переманил с Гороблагодатского завода инспектора госпиталей, известного врача, доктора медицинских наук, выпускника Виленского университета Онуфрия Игнатьевича Нехведовича. Изучив состояние медицинской помощи на демидовских заводах, доктор Нехведович предложил заводовладельцу построить новый госпиталь (ныне Демидовская больница) и предусмотреть в нём отдельное помещение для провизорной лаборатории. Нехведович проработал в Нижнем Тагиле 18 лет и не только расширил ассортимент лекарств, изготавливаемых в провизорной лаборатории госпиталя, но и подготовил из числа местных жителей несколько провизоров. Однако аптека по-прежнему обслуживала только работников демидовских заводов.

Вторая аптека появилась в Нижнем Тагиле только в 1884 году, когда заработала земская больница. Инициатор её создания — земский врач Пётр Васильевич Кузнецкий — не только оборудовал провизорную лабораторию, но и открыл аптеку, где любой житель Тагила мог за небольшие деньги приобрести лекарства, перевязочный материал, антисептики (спирт), травяные сборы, костыли и трости. Проблема заключалась в том, что аптека была одна на три волости, входившие в состав Нижнего Тагила, а на открытие дополнительных аптек Верхотурское земство средств не выделяло.

В 1908 году управляющий Нижнетагильской земской аптекой, коллежский секретарь Андрей Никифорович Лохтин решил открыть собственную аптеку. Для этого он снял помещение из трёх комнат на перекрёстке улицы Шамина (ныне улица Карла Маркса) и Балыковского переулка (ныне улица Огаркова). Помощницей Андрея Никифоровича была выпускница Казанского университета, дипломированный провизор Антонина Подкопаева. Сам Лохтин при этом продолжал работать в земской аптеке.

В 1912 году штат первой частной аптеки увеличился на одного человека: отцу начала помогать дочь Ангелина. В том же году Лохтин начал строить собственный дом, где на первом этаже должна была находиться его аптека, а второй этаж предназначался для проживания семьи провизора. Строительство продолжалось 4 года, и в 1916 году аптека переехала в новое здание, известное ныне как объект культурного наследия «Аптека А. Н. Лохтина» (ул. Карла Маркса, д. 29). Аптека Андрея Лохтина предлагала тагильчанам готовые лекарства, услуги провизора, перевязочные материалы и широкий ассортимент минеральных лечебных вод. Цены в его аптеке были выше, чем в земской, но свою клиентуру Лохтин нашёл довольно быстро: услугами аптеки начали пользоваться состоятельные тагильчане, в том числе и купечество. Но в октябре 1917 года Лохтину пришлось свернуть свой аптечный бизнес. Решением Нижнетагильского совета здание аптеки было реквизировано, а сам провизор с семьёй уехал в Пермь, где стал работать экспертом-оценщиком при муниципальной аптеке. В 1918 году он скоропостижно скончался от тифа.

До 1936 года в городе действовали всего две аптеки и несколько их филиалов — аптечных пунктов при городских больницах. Затем количество аптек начало расти, и к 1970 году в Нижнем Тагиле и Пригородном районе работало более 40 аптек (из них в самом городе — 23 аптеки), а число аптечных работников достигло 1027 человек.

Дмитрий Кужильный