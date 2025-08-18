Тагильская кавер-группа «Контрабанда» сняла клип на хит Максима Фадеева

Кавер-группа «Контрабанда» из Нижнего Тагила представила собственный кавер-клип на песню Максима Фадеева «Танцы на стёклах». Съёмки проходили в дансинг-зале ДК НТМК.

«Принято считать, что кавер-группы — это проекты, которые создаются исключительно ради зарабатывания денег. Мы убеждены, что без творчества и без любви к своему делу успеха не добиться. Нам всегда хотелось показать именно своё творчество, душу, а не просто играть песни, выбранные заказчиком», — поделилась с редакцией АН «Между строк» вокалистка группы Наталья Мишина.

Пять лет назад у участников «Контрабанды» родилась идея создания собственного шоу, и вот теперь несколько раз в год группа организовывает концерты, в которых принимают участие в том числе и танцевальные коллективы города.

«Мы собираем вокруг себя невероятно творческих людей: ведущих, танцоров, художников по свету и звукорежиссёров, создаём идею, подбираем программу из песен, которые любим. Ну и самая яркая часть нашего шоу — это всегда открытие. Нам хочется, как настоящим большим артистам, создать вау-эффект, а не просто выйти и начать играть. Так получаются эти яркие номера. Иногда идея приходит мгновенно и принимается всеми участниками процесса на ура. Иногда мы месяцами не можем понять то, что захочется реализовать. Бывает и наоборот: идея родилась быстро, а вот над реализацией приходится сильно потрудиться, чтобы добиться того эффекта, который мы представили в своей голове», — рассказала вокалистка Наталья Мишина.

По словам участников группы, идея номера реализовывалась очень долго. Музыканты перебрали массу песен, направлений, пересмотрели десятки живых концертов других артистов, чтобы найти вдохновение и определиться с тем, что они хотели реализовать.

«В один момент я и директор группы ехали на очередную площадку, где давали концерт, и включили на старой автомагнитоле диск с песней “Танцы на стёклах”. Разговор был коротким: “Как тебе? Кайф! Надо подумать, что с ней можно сделать”. Дальше пошло написание аранжировки и много-много репетиций. Коллектив ViktoryDance уже много лет сотрудничает с нами в создании подобных номеров», — говорит Наталья.

Помимо кавер-группы и танцоров были задействованы художник по свету и операторы. Съёмку производили четыре оператора, а монтажом видео занималась сама группа. По словам Натальи, отличительной особенностью этого проекта является то, что они всё сделали сами: от создания аранжировки до монтажа.