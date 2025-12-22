Проект «Демидов Фест 2026», посвящённый 300-летию Черноисточинска, стал победителем областного конкурса

Проект «Демидов Фест 2026» (0+), посвящённый 300-летию Черноисточинска, стал победителем конкурса департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Всего в конкурсе участвовали 42 проекта, 20 вышли в финал.

«Наш проект, победивший в конкурсе, получит субсидию из областного бюджета в размере 1 млн рублей. Эти средства будут направлены на поддержку организации этого события, а именно на техническое оснащение концертной площадки, транспорт и туристическую навигацию», — прокомментировала АН «Между строк» руководитель проекта Елена Кирилюк.