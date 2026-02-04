В Нижнем Тагиле прокуратура требует взыскать 200 тысяч рублей с «Тагилдорстроя» за травмирование пешехода 

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступил иск прокуратуры к АО «Тагилдорстрой», отвечающему за содержание дорог. В документе ведомство просит взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей в пользу инвалида I группы, который поскользнулся и упал на остановке «Драматический театр» из-за снежного наката и наледи. Как сообщает пресс-служба суда, в результате падения мужчина получил серьёзную травму — перелом шейки бедра.

Прокурор указывает, что содержание пешеходной зоны не соответствовало требованиям безопасности, что привело к несчастному случаю. В то же время представители компании «Тагилдорстрой» свою вину не признают, ссылаясь на регулярную уборку территории и отсутствие осадков в период перед происшествием.

Судебное заседание назначено на 4 марта. В ходе разбирательства суду предстоит изучить все доказательства, включая показания свидетелей, метеосводки, акты выполненных работ и медицинские документы, чтобы принять законное и обоснованное решение.