Студент МФТИ из Нижнего Тагила представил Владимиру Путину уникальный комплекс ледовой разведки с применением БПЛА

Студент МФТИ из Нижнего Тагила Вячеслав Токарев представил президенту России Владимиру Путину проект, который помогает в обеспечении судоходства по Северному морскому пути. Презентация прошла во время встречи главы государства с лучшими студентами МФТИ, сообщается на сайте Кремля.

Вячеслав — выпускник школы № 32 и объединения «Ракетное моделирование» ГорСЮТ Нижнего Тагила. Вместе с другими студентами МФТИ он разработал комплекс ледовой разведки с применением беспилотных летательных аппаратов.

«Для судоходства на Северном морском пути очень важной является задача построения карты ледовой обстановки для информирования экипажей. Ранее эта задача решалась при помощи спутниковых группировок, в том числе иностранных. В последнее же время объём доступных данных снизился. Мы разработали решение этой проблемы в комплексе ледовой разведки, суть которого состоит в применении беспилотного летательного аппарата, оснащённого радиолокатором с элементами искусственного интеллекта, который позволяет проводить оперативную разведку по запросу экипажа непосредственно с борта ледокола, и эта информация может быть использована для наиболее оптимальной и безопасной прокладки маршрута в сложных погодных условиях Арктики», — рассказал Вячеслав Токарев Владимиру Путину.

Проект уже был апробирован в реальных условиях в рамках четырёх арктических экспедиций и в настоящее время внедрён на трёх ледоколах «Атомфлота».

Отметим, что ещё в 2019 году юный гений получил премию имени Аммоса Черепанова за особые достижения в техническом творчестве. В МФТИ Вячеслав поступил в 2021 году.