Стали известны подробности пожара в частном доме на Красном Камне в Нижнем Тагиле

В минувший понедельник, 2 февраля, в частном доме № 8б на улице Речной в Нижнем Тагиле произошёл пожар. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 15:30. Огонь распространился на площади 170 кв.м. Повреждены кровля и чердачное перекрытие дома, а также кровля гаража.

В тушении огня были задействованы 5 единиц техники и 20 человек личного состава. В 15:47 огонь был локализован, в 16:14 – ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:10.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Как уточнили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, в настоящее время проводится проверка, причина возгорания устанавливается.