Надели балаклавы, перчатки, вооружились монтировкой и пошли на дело. В Нижнем Тагиле двое грабителей по ошибке залезли не в ту квартиру

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум ранее судимым мужчинам. Они признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

Местный житель по фамилии Зыков узнал, что у его знакомой пенсионерки, проживающей на третьем этаже многоквартирного дома, в квартире есть золотые украшения и наличные деньги. Об этом он рассказал своему знакомому Лебедеву, чтобы вместе с ним обокрасть соседку. В августе 2024 года сообщники надели балаклавы, перчатки, вооружились монтировкой и пошли на дело.

Однако Зыков перепутал этажи и указал подельнику на окна квартиры второго этажа вместо третьего. Не подозревая о своей ошибке, они забрались на балкон и проникли в жилище, где обнаружили не одинокую пенсионерку, а спящую семью: супружескую пару и их 17-летнюю дочь.

«Лебедев, воспользовавшись тем, что балконная дверь в тёплую ночь была открыта, прошёл внутрь квартиры. Зыков остался на балконе, чтобы следить за окружающей обстановкой. Внутри квартиры Лебедев напал на спящего хозяина квартиры, стал наносить ему удары монтировкой, чем причинил телесные повреждения. Одновременно он угрожал также женщине и их дочери, требуя отдать ему ювелирные украшения, деньги и другие ценности. В результате нападения Лебедев завладел двумя мобильными телефонами, золотыми украшениями и наличными деньгами. После совершения преступления оба грабителя покинули место происшествия тем же путём, которым и проникли в квартиру», — рассказали в суде.

В ходе предварительного расследования и в суде Лебедев свою вину не признал и отказался давать показания, в то время как Зыков не стал отрицать свою причастность к преступлению и рассказал о деталях его совершения.

«Приговором Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила оба подсудимых признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). С учётом уже назначенного каждому наказания за другие преступления, суд назначил им наказание в виде длительных сроков лишения свободы: Лебедеву — 9 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Зыкову — 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевших судом взыскано в счёт возмещения причинённого материального ущерба более 200 тысяч рублей», — сообщают в суде.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.