Прокуратура пресекла незаконную вырубку леса в окрестностях Нижнего Тагила и Невьянска

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Берег», ООО «Статус» и ООО «Уралторглес» при использовании лесов.

В ходе проверки было установлено, что эти организации на территории Невьянского лесничества являются лесопользователями участков общей площадью 3 268 га на основании договоров аренды.

«В соответствии с требованиями лесного законодательства, использование лесов должно осуществляться в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного использования, а также развития лесного комплекса на основании проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной экспертизы», — говорится в сообщении.

При этом указанными организациями участки использовались без таких проектов освоения лесов.

По результатам проверки природоохранный прокурор направил в Невьянский городской суд исковые заявления к указанным лесопользователям. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на компании обязанность разработать указанные проекты.

Прокуратура проконтролировала исполнение решения суда и убедилась, что лесопользователи разработали проекты освоения лесов и получили на них положительное заключение государственной экспертизы.