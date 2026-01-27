В Нижнем Тагиле женщина зарезала мужа-абьюзера

В Нижнем Тагиле СК России завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая в пылу ссоры зарезала своего мужа.

Трагедия произошла вечером 27 сентября прошлого года в доме на улице Киевской. Глава семьи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал выражаться в адрес жены нецензурной бранью. Женщина терпеть оскорбления не стала и нанесла мужу один удар кухонным ножом в живот, после чего сразу вызвала скорую помощь. Мужчина был госпитализирован, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя непродолжительное время скончался.

В ходе расследования было осмотрено место происшествия, проведены допросы свидетелей и обвиняемой, а также проверены её показания на месте. Кроме того, были проведены судебно-медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы. По итогам расследования уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего) в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Сообщение о ножевом ранении, причинённом мужчине, поступило в дежурную часть территориального отдела полиции 27 сентября 2025 года в 23:58. На место была направлена следственно-оперативная группа. Сыщики, общаясь с находившейся дома хозяйкой, выяснили, что инциденту предшествовала семейная ссора. Возникшую личную неприязнь к своей "второй половинке" женщина решила выместить таким вот радикальным способом. Несмотря на то, что она сама же очень быстро сообщила в скорую помощь об инциденте, ранение оказалось настолько тяжёлым, что спасти пострадавшего медики, к сожалению, не смогли», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.