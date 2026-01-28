Экс-начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров получил правительственную награду из рук полпреда президента

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога вручил бывшему начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» полковнику Ибрагиму Абдулкадырову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение прошло сегодня во время расширенного заседания Коллегии ГУ МВД России по Свердловской области.

На мероприятии было озвучено, что по итогам прошлого года в Свердловской области общее число преступлений снизилось почти на 8%. В том числе на 6,5% уменьшилось количество преступлений против личности и практически на 12% — против собственности.

Напомним, Ибрагим Абдулкадыров вышел на пенсию в связи с достижением предельного возраста в октябре 2025 года.