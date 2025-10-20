Начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров ушёл в отставку

Легенда свердловского гарнизона полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров покинул ряды органов внутренних дел. Как проинформировал общественность и СМИ руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, старейшина тагильского подразделения ОВД ушёл на заслуженный отдых по выслуге лет.

«В ближайшее время в главке состоится торжественная церемония, где генерал Мешков и другие коллеги тепло поздравят его и с юбилеем и с выходом на пенсию, вручат памятный подарок», — отметил Валерий Горелых.

Исполнять обязанности начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила будет представитель оперативного подразделения Главного ГУ МВД области. Генерал Мешков назначил врио руководителя полковника Дмитрия Александровича Абраменко, до этого работавшего заместителем УУР ГУ МВД области. Он уже приступил к исполнению непосредственных обязанностей, рассказали АН «Между строк» в областном полицейском главке.

Отметим, что 19 октября Ибрагиму Абабакаровичу исполнилось 65 лет. Почти вся его профессиональная карьера (которая началась в 1980 году) связана с работой в правоохранительных органах. За 45 лет он прошёл путь от курсанта школы милиции до начальника МУ МВД «Нижнетагильское». Начав с должности инспектора уголовного розыска и оперуполномоченного, он впоследствии стал начальником криминальной милиции, активно участвуя в раскрытии резонансных преступлений вместе с коллегами. Заняв должность руководителя МУ МВД «Нижнетагильское» в 2012 году, Ибрагим Абдулкадыров сосредоточился на снижении уровня преступности в Нижнем Тагиле и пригороде, где достиг значительных успехов. Его профессиональная деятельность была отмечена многочисленными государственными и ведомственными наградами, а также получила высокую оценку жителей Нижнего Тагила и Горноуральского муниципального округа. В 2018 году Ибрагим Абдулкадыров был выбран «Почётным гражданином города Нижний Тагил». В 2020 году Указом президента Российской Федерации от 18.10.2020 №6 32 Ибрагим Абабакарович награждён медалью «За охрану общественного порядка». В 2024 году Указом губернатора Свердловской области № 573-УГ от 25.12.2024 Ибрагим Абдулкадыров был удостоен знака «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.