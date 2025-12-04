В школе № 3 Нижнего Тагила провели проверку после публикации АН «Между строк» о буллинге, тараканах и неквалифицированных учителях

В школе № 3 Нижнего Тагила была проведена проверка после публикации АН «Между строк» о жалобах родителей на буллинг и тараканов в столовой.

Как сообщили в управлении образования администрации города, конфликт между учащимися, один из которых подвергался систематическому буллингу на протяжении нескольких лет, сейчас урегулирован. Вся информация направлена в правоохранительные органы, и у матери подростка нет претензий.

Ранее обратившаяся с жалобой на травлю мама школьника Наталья (имя изменено. — Прим. ред.) рассказала АН «Между строк», что с ней связались представители управления образования и сообщили, что проверка была проведена 28 ноября.

«Сегодня были в подразделении по делам несовершеннолетних и решали вопрос по поводу буллинга. Если бы не ваша статья, никто бы и не зашевелился, и ничего бы не решили», — рассказала АН «Между строк» женщина.

Кроме того, в школе была проведена проверка соответствия уровня квалификации всех педагогов, в ходе которой было установлено, что все педагоги имеют необходимое образование или документы о переподготовке, соответствующие требованиям профессионального стандарта. Также в управлении образования сообщили, что родители могут ежемесячно проверять рацион детей, и жалоб на питание не поступало.

«Меню согласовано с директором школы. Что касается дезинфекции, то её проводят регулярно и планово в столовой и на пищеблоке. Последний раз — в ноябре», — заявили в управлении образования мэрии.