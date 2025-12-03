Жительница Нижнего Тагила попала под суд за фиктивную прописку иностранцев

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Ляшко Е. Женщина признана виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

«В ходе судебного разбирательства, основанного на материалах уголовного дела, было доказано, что Ляшко Е., действуя из корыстных побуждений, в 2025 году трижды совершила фиктивную постановку на миграционный учёт иностранных граждан. Подсудимая, являясь собственником жилого помещения в Нижнем Тагиле, обращалась в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и подавала уведомления о прибытии иностранных граждан. В этих документах она указывала свой адрес в качестве места пребывания граждан Таджикистана и Узбекистана», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд установил, что Ляшко Е. изначально не имела намерения предоставить указанное жилое помещение для фактического проживания данных иностранных граждан. Её действия были направлены исключительно на создание видимости законного пребывания иностранцев и получение за это материального вознаграждения.

На основании исследования и оценки всех доказательств Ленинский районный суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ суд счёл возможным признать назначенное наказание условным с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.