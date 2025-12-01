Блогер-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерёв выдвинул собственную версию событий, связанных с загадочным исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае

Известный уфолог и радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерёв принял участие в телепрограмме «Малахов» (16+), где обсуждалось загадочное исчезновение семьи Усольцевых.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев вся страна обсуждает загадочное исчезновение семьи Усольцевых. Бизнесмен Сергей Усольцев вместе со своей женой, пятилетней дочерью и собакой в конце сентября отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае. За 44 дня поисков на их предполагаемом маршруте не удалось обнаружить ни одной зацепки. В СМИ продолжают обсуждаться различные версии произошедшего — от несчастного случая до возможного побега из страны, который связывают с бизнес-долгами и разногласиями в оккультной организации, куда якобы мог входить Сергей. Недавно похожих людей видели в Таиланде.

Как рассказал АН «Между строк» Валентин Дегтерёв, с Сергеем Усольцевым он познакомился в 2017 году в соцсетях. Бизнесмен сначала написал ему по поводу спутниковых снимков геоглифов в Красноярском крае, потом они обсуждали историю про перевал Дятлова. Сергей также приглашал Валентина отправиться туда вместе в поисках артефакта, который якобы дарует вечную жизнь. Однажды он произнёс фразу о том, что «чтобы жить вечно, нужно умереть в горах» — Валентин так и не понял, шутил тот или говорил серьёзно.

По словам Дегтерёва, Сергей был добрым и хорошим человеком: он даже помог его болеющей матери, прислал деньги на лекарства. Общение между ними прекратилось после того, как Усольцев пригласил Валентина на молитвенное собрание христиан веры евангельской в Екатеринбурге. Увиденные там танцы и «бесовщина», как отметил Валентин, его поразили, и он перестал отвечать на сообщения Сергея.

«Версия у меня одна — никакой мистики там нет. Я считаю, что Сергей, Ирина, их дочь Арина и собачка были подло убиты людьми, которые хорошо их знали, возможно, даже кем-то из близких родственников. Я никого не обвиняю, но версия у меня такая. Что касается долгов, я узнавал: у Сергея Усольцева были вовсе не такие большие суммы, чтобы бежать куда-то за границу и скрываться. Не убедили меня журналисты программы, которые ездили в Таиланд. Кто-то там якобы видел их. Для азиатов мы все на одно лицо, и вряд ли они какого-то Усольцева запомнили. Так что всё это ерунда полная. Я не верю в это даже ни на одну сотую процента», — рассказал АН «Между строк» Валентин Дегтерёв.