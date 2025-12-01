На трассе под Нижним Тагилом погиб человек

Вечером 28 ноября на 135-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате аварии пассажир ВАЗ-2114 погиб от полученных травм. Его личность устанавливается сотрудниками полиции. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медиков. По факту ДТП начато расследование.

Госавтоинспекция предупреждает водителей: в условиях сильного снегопада и ухудшения дорожного покрытия настоятельно рекомендуется снизить скорость, избегать выездов на встречную полосу и быть предельно внимательными на дороге.